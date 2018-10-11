Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündemdeki Menbiç, Brunson Davası ve İş Bankası konularıyla ilgili konuştu.

Dünyanın gözü kulağı Menbiç'teyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşü bölgedeki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.



Erdoğan Menbiç'le ilgili bir gecikme olduğunu söyledi.



Menbiç'te son durum



"Ortak eğitim başlıyor. Ayrıca YPG sonrasında Münbiç’i yönetecek kişilerin seçimiyle ilgili çalışma devam ediyor. Bir gecikme var ama, tamamen ölmüş değil. ABD’nin Dışişleri Bakanı Pompeo da Savunma Bakanı Mettis de önümüzdeki günlerde somut adımlar atacaklarını söylüyorlar."



Erdoğan CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili de konuştu. Yapılacak yasal bir düzenlemeye işaret etti.



İş bankası hisseleri



"Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin hazineye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. Dolayısıyla, MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim."



Erdoğan 12 Ekim'de görülecek Rahip Brunson davasına da değindi. "Yargı ne karar verirse ben ona uymak zorundayım" diyen Erdoğan, "O işin muhatabı olanlar da yargının kararına uymak zorundadırlar. Olay budur" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr