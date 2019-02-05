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Erdoğan, yeni tarihler verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonlara ilişkin yeni tarihler verdi. Erdoğan, Amerika'nın Menbiç için verdiği sözleri birkaç hafta içinde tutmaması durumunda Türkiye'nin gereken adımları atacağını söyledi. Fırat'ın doğusuna da dikkat çeken Erdoğan, bu bölge için ise Türkiye'nin bekleme süresinin birkaç ay olduğunu belirtti.

Erdoğan, yeni tarihler verdi

Menbiç ve Fırat'ın doğusuna ilişkin bir yandan diplomasi süreci yürütülürken diğer yandan operasyon hazırlıkları sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna ilişkin yeni tarihler verdi.

Partisinin grup toplantısında Washington'a mesajlar veren Erdoğan, güvenli bölge konusunda Ankara'nın tavrını açıkladı.  

Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi üzerinden Amerika'nın yanı sıra Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi.

İyi Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirdi. Şam ile görüşmeyi Suriyeli mülteciler konusuna indirgemesi dikkat çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında dış politika konularına değinmedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #menbic
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