Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Poroşenko ile ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, FETÖ'nün ortadan tamamen kaldırılması için Ukrayna ile işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Ukrayna cumhurbaşkanı Poroşenko ise "Ukrayna'nın bir dostu olduğundan bir kez daha emin oldum" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:







Saygıdeğer devlet başkanı kıymetli katılımcılar, ülkemiz Ukrayna'daki reform sürecini de gönülden desteklemektedir. Tabi reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna'nın değil, tüm bölgenin yararına olacaktır. Son olarak FETÖ konusuna değinmek istiyorum.



15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda marif vakfı ile özellikle Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptık. Bu vesile ile dostum sayın Poroşenko'ya teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum.



Poroşenko'nun açıklamaları şöyle:



Misafirperver Türk topraklarında bulunmaktan mutluluk duyuyorum.



Bugün Sayın Erdoğan'la yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptık. Bu aramızdaki ilişkilerin gerçekten geniş olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın güvenilir bir dostu ve ortağı olduğundan bir kez daha emin oldum.



Sayın Erdoğan'la başkanlık ettiğimiz konseyin toplantısı son derece verimli geçti. Karşılıklı anlayış ve güvenin en üst düzeyini gösterdiler. Siyasi ekonomik ve güvenlik anlamında engelleri aşma imkanı olduğunu gösterdiler. Mevcut şartlar altında bizim önceliğimiz güvenlik ve askeri teknik işbirliğiydi. Bu vesileyle Erdoğan'ın toprak bütünlüğümüze verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim. Siyasi mahkumların Rusya'da yasadışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bu konuda koordineli bir şekilde işbirliğimize devam edeceğiz.



ulusal.com.tr



Ukrayna 'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Ve bugün yaptığımız toplantıda serbest ticaret anlaşmasını da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları aşacağına inanıyorum. Savunam sanayii alanında da işbirliğimiz her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler. Konsey toplantıları ilişkilerimizini ahdi zemininin sağlamlaştırılmasına vesile oluyor. Az önce değerli dostum Poroşenko ile yüksek düzeyli ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki Ukrayna'da yapacağımız zirveye kadar bizim yol haritamızdır. Bu görüşmede bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesile ile Ukrayna'nın egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik.Saygıdeğer devlet başkanı kıymetli katılımcılar, ülkemiz Ukrayna'daki reform sürecini de gönülden desteklemektedir. Tabi reformların başarıya ulaşması sadece Ukrayna'nın değil, tüm bölgenin yararına olacaktır. Son olarak FETÖ konusuna değinmek istiyorum.15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda marif vakfı ile özellikle Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptık. Bu vesile ile dostum sayın Poroşenko'ya teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum.Misafirperver Türk topraklarında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye bize sadece komşu değil kilit ortaklarından biridir.Bugün Sayın Erdoğan'la yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptık. Bu aramızdaki ilişkilerin gerçekten geniş olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın güvenilir bir dostu ve ortağı olduğundan bir kez daha emin oldum.Sayın Erdoğan'la başkanlık ettiğimiz konseyin toplantısı son derece verimli geçti. Karşılıklı anlayış ve güvenin en üst düzeyini gösterdiler. Siyasi ekonomik ve güvenlik anlamında engelleri aşma imkanı olduğunu gösterdiler. Mevcut şartlar altında bizim önceliğimiz güvenlik ve askeri teknik işbirliğiydi. Bu vesileyle Erdoğan'ın toprak bütünlüğümüze verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim. Siyasi mahkumların Rusya'da yasadışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bu konuda koordineli bir şekilde işbirliğimize devam edeceğiz.