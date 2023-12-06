Erdoğan Yunan Basınına Konuştu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini ve Yunan Kathemirini Gazetesi’ne verdiği mülakatı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kutluk, "Yunanistan ile iş birliği yapılabilir ama iş birliği sürdürülebilir mi, o tartışılır" dedi.

Erdoğan Yunan Basınına Konuştu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Atina ziyaretini ve Yunan Kathemirini Gazetesi’ne verdiği mülakatı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Deniz Kutluk, Yunanistan'ın dış politikada izlediği strateji konusunda AK Parti Hükümetini uyardı.

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir iş birliği yapılabileceğini belirtti ve ekledi "iş birliği sürdürülebilir mi, o tartışılır.

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