Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı! 500 bin konut geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu ve yeni bir sosyal konut seferberliğinin startını verdi.

"HEP BERABER 'EV SAHİBİ TÜRKİYE' DİYECEĞİZ"

Konuşmasına "Hep beraber 'Ev sahibi Türkiye' diyeceğiz" sözleriyle başlayan Erdoğan, projenin yeni bir dönemi başlatacağını ifade etti. Kasım ayında iktidarlarının 23. yılını geride bırakacaklarını belirten Erdoğan, "İş başına geldiğimizde dedik ki, bizim görevimiz insanımızın hayat standartını yükseltmektir. Devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktadır. O günden bu yana 23 yıl geçti. 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı çözümler ürettik." ifadesini kullandı.

Barınma ihtiyacının en düşük maliyetlerle karşılanmasının vazgeçilmez bir görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine değindi. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli adımı Başakşehir'de atmıştık. Milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve işyerini dönüştürdük. Türkiye'yi yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehir ve meydanlarımızı iyileştirdik, güzelleştirdik. Buralar çamur, çukur, çöp... bu haldeydi, şimdi ne hale geldi. Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece, Avcılar farklı mıydı, hepsi aynıydı, hepsini dönüştürdük." sözlerini söyledi.

MUHALEFETE 'DOLANDIRICILIK' GÖNDERMESİ

Erdoğan, konuşmasında muhalefeti de eleştirerek, TOKİ'nin başarılarına dikkat çekti. "Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ çok büyük başarılara imza attı. Bu muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi, çöp, çukur, çamur. Ev sahibi olmak umuduyla kendine güvenen insanları mağdur ettiler. TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler." dedi.

Depremin yarattığı ağır mali yüke rağmen umutlarını kaybetmediklerini belirten Erdoğan, "Biz tedbirimizi hiçbir eksik nokta bırakmadan almakla mükellefiz. 150 milyar doları bulan maliyetli deprem faturasına rağmen ümidimizi asla kaybetmiyoruz." ifadesini kullandı.

"500 BİN KONUT SEFERBERLİĞİMİZİ BAŞLATIYORUZ"

Yeni konut projesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde dev bir hamle başlattıklarını duyurdu. Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi'ni hayata geçiriyor, 500 bin konut seferberliğimizi başlatıyoruz. 81 ilin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız." dedi.

Projenin illere göre dağılımını da paylaşan Erdoğan, "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbulumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep, Konya'ya 13 bin, Hatay'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız." bilgisini verdi.

ÖZEL KONTENJANLAR BELİRLENDİ

Projeden yararlanacak gruplar için özel kontenjanlar ayrıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Şehitlerimizin aileleri, gazi ve engellilere yüzde 5 oranında ayrı kontenjan ayırdık. Aynı şekilde 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk kontenjan tahsis ettik. Bu ülkeye değer katmış emeklilerimize proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık. Çok önemli bir bölümünü gençlerimize ayırdık. Projedeki yuvaların yüzde 20'si 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz."

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konutların 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşacağını ve yatay mimariye uygun tasarlanacağını belirten Erdoğan, başvuru şartlarını da açıkladı: "Projeye 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Öncelik henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak."

Depremzedeler için özel bir düzenleme yapıldığını da ekleyen Erdoğan, "Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız başka illere taşındı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü onarım ve yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak." dedi.

İSTANBUL'A ÖZEL 15 BİN KİRALIK KONUT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul'a özel yeni bir kiralık konut modelini de müjdeledi. Erdoğan, "Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruyoruz. İstanbul'da 100 bin konutun yanında 15 bin adet kiralık konut belirledik." dedi.

Bu konutların kimlere kiralanacağını ve şartlarını da açıklayan Erdoğan, "Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak, kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak." ifadesini kullandı.

Projedeki konutların satış fiyatları ve ödeme koşulları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu detayları paylaştı: "Evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1.8 milyon liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli, güvenli şekilde ev sahibi olacak."

Bu projenin aynı zamanda kira fiyatlarına karşı bir kalkan oluşturacağını belirten Erdoğan, "Olağandışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşın konuta erişiminin önüne açacağız." dedi.

BAŞVURULAR 15 KASIM'DA BAŞLIYOR!

Projenin takvimini de açıklayan Erdoğan, "Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, inşaatın da startını vereceğiz. Kuralar Aralık ayında çekilecek. İlk teslimler Mart 2027'de gerçekleşecek." diyerek sözlerini tamamladı.