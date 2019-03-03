CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara için 'ithal aday' tartışmasını sürdürdü. Kayseri kökenli Mehmet Özhaseki'nin aday gösterilmesinin Ankaralılara bir hakaret olduğunu savunan Kılıçdaroğlu '6 milyonluk Ankara'da bir aday bulamadılar' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin eski Kayseri belediye başkanı Mehmet Özhaseki'yi Ankara'dan aday göstermesiyle başlayan "ithal aday" tartışmasını sürdürdü.



Kılıçdaroğlu, Mehmet Özhaseki'nin aday gösterilmesinin Ankaralılara bir hakaret olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu “Cumhuriyetin başkenti Ankara ithal adaylarla yönetilmez. Bu Ankaralılara hakarettir. 6 milyonluk Ankara'da bir tane aday bulamadılar. Gittiler Kayseri'den aday getirdiler. Buranın seymenleri yok mu buranın seymenleri?” dedi.



BAY KEMAL KONUŞUYOR



CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi için sık sık kullandığı "Bay Kemal" sözlerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Bay Kemal konuşuyor diyorlar! Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal çocuklarına telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı demez. Bay Kemal ne yapar? Dürüst ve namuslu adamdır. Devleti soymaz” ifadelerini kullandı.