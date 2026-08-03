Erdoğan'a suikast timindeki firari FETÖ'cüye yardım eden şahsın ifadesi ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan 33 yaşındaki Özcan Atlı, savcılıktaki ifadesinde darbeci terörist Burkay Karatepe'yi yaklaşık 2 yıl önce teyzesinin oğlunun yanında inşaat işlerinde amelelik yaparken tanıdığını söyledi.

Karatepe'nin kendisini "Salih" olarak tanıttığını belirten Atlı, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Zaman içerisinde Salih ustayı yani Burkay Karatepe'yi günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım. Salih usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum."

Telefon ve GSM hattı verdiğini itiraf etti

Karatepe'yi bazı günlerde Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü ve aralarında samimiyet oluştuğunu ifade eden Atlı, 31 Temmuz'da yaşananları şöyle aktardı:

"Birkaç defa da kendisi ile Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur. 31 Temmuz 2026 günü Salih usta olarak tanıdığım Burkay, beni kayıtlı numarasından farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih ustayı İmaret Camisi'nin önünden aldım, sonra yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Evleri'nde ev bulduğunu söyledi, kendisini oraya bıraktım. Evine geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih ustaya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bana telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan, iPhone 7 marka cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber viski içtik, ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim."

Operasyonun geçmişi

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki firari Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını 1 Ağustos'ta duyurmuş ve terörist Muğla'ya götürülmüştü.

Firari teröristle irtibatlı olduğu belirlenen Özcan Atlı ise Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta gözaltına alınmış ve 2 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.