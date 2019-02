Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ay Afrin'de biz leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı silahsız bütün insansız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer ne patlıcana ne sivri bibere. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte namerte bu toprakları yedirtmeyiz." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan'ın konuşması şöyle:



"Size siz Sivaslılara yiğido deniyor. AK Parti davasını nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Bugünden geriye gidelim. Bin yıldır Türk yurdu olan Sivas tarihin en merkez şehirlerinden biridir. Türk İslam kimliği kazanarak büyümüş ve gelişmiştir. Hiç bir zaman dik durmadığımızı gördünüz mü? Onun için dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart seçimi çok çok önemli. Rastgele ellere bu sevim bırakılamaz. Şehrimiz danişment ve Selçuklu devletlerine merkez olduğu gibi, milli mücadelemize Gazi Mustafa Kemal'le birlikte başkentlik yapmıştır. Bu toprakların tüm hazinelerini şükranla yad ediyorum. Yola çıkarken biz ne dedik; 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece... Gideceğiz gündüz gece...



"ALIŞILMIŞ BİR SİYASETÇİ DEĞİLİM"



(Miting alanından gelen sesler üzerine) Biz KİT’lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım.



Bizler Cudi'de, Tendürek'te mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hala domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar.



"MERHUM YAZICIOĞLU'NU İSTİSMAR EDİYORLAR"



Gerekirse tanzim satışlarını kurarız. En ucuz fiyata ürünlerimizi getiririz dedik. Başkanlarımız çalışmaya başladı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar edip Sivas'ta belediyeyi almaya çalışıyorlar.



Türkiye'de bir iktidar var. Bu iktidarın Sivas'a verdiği hizmetler ortada... Şu ana kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. Sizden arzum Sivas'ın milletvekili olmuş, adalet bakanlığı bakan yardımcılığı görevi yapmış sivaslı Hilmi kardeşimi kendisini belediye başkanı adayı yaptık. Sizden isteğim onu destekleyin. Kardeşlerim Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok özel bir yeri var. Bizi yollara düşüren de işte bu Sivas hasretidir. Sivas'ın gönlünde nifak değil de birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyor. Neymiş AK Parti adayını çekecekmiş... Sakın bu dedikodulara inanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Biz bu ülkeyi yöneten anlı şanlı AK Parti'yiz. Cumhur İttifak'ın içinde başka bir parti yoktur. Bu ilk mitingimizde Sivas'ta yapıyoruz. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Sivas'tan başlamamızın bir nedeni var. Sivas Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehirdir. Burası esarete meydan okuyan. İstiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir karargahtır. Sivas bugün de karargah şehirlerimizden biridir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız.



"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"



Bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas'ta verirken o idealleri buradan tekrar ediyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız bayrağımız, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza bayrağımıza istiklalimize uzanan her eli kırarız. Kandil'de kırdık, Afrin'de Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gerekli dersi verdik, yine veririz. Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayalleri kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.



Ben kıraathane diyorum onlar kumarhane diyorlar, bunların durumu bu... CHP anlamıyor.



Bugüne kadar 6 bine yakın yük vagonu ürettik. İstihdam sağladık. Sivas-Erzincan hızlı tren projemizin hazırlık çalışmaları sürüyor. Sivas'ı Malatya'ya da hızlı trenle bağlıyoruz. Şu an ulaştırma bakanı da burada, notlar alıyor. İşi takip etmezse güle güle... Biz dedik mi yaparız.



"BUNLARI TELEVİZYONDA ANLATACAĞIM"



CHP'nin terör örgütüyle birlikte kurduğu ittifakı, görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür: Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Olay bu kadar basit gösterdikleri adayların tiyniyetlerini birlikte değerlendirecektik. Ekonomide aldığımız tedbirler sayesinde elde ettiğimiz neticeleri sizlere anlatacaktım. Bunları televizyon programlarında anlatacağım.



İşte Afrin'de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Afrin'de çekirdek mi kullandık. Mermi kullandık, bomba kullandık. Bu ne domatese benzer, ne patlıcana ne de sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'de ne yedi bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. 3 kuruş 5 kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merde namerde bu toprakları yedirtmeyiz"



ulusal.com.tr