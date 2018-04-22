AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında öne çıkan, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



TBMM'nin 98'nci kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını ifade eden Erdoğan'ın mesajında öne çıkan şey 24 Haziran'da yapılacak erken seçim oldu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



Erdoğan'ın mesajı şöyle;

16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır.



Erdoğan, mesajını İstiklâl Harbi'nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad eder, tüm dünya çocuklarının bayramını gönülden kutlarım" ifadeleriyle bitirdi.





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