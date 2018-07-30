Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Üsküdar'da oturduğu dönem Oktar'la komşu olduklarını belirten Erdoğan, "Şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil" ifadesini kullandı.

Güney Afrika ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, il kez Adnan Oktarhakkında konuştu. FETÖ ile Oktar'ın grubu arasında benzerlikler olduğunu söylediyen Erdoğan; Adnan Oktar için, "komşumdu.. Ahlaksız bir adamdı" ifadelerini kullandı.



"Ahlaksız bir adamdı"

Sputnik'te yer alan habere göre, Adnan Oktar için "İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam" diyen Erdoğan, "Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip" ifadesini kullandı.



Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."