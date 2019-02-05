Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bugün de milletimizin sıkıntılarının başında ekonomi olduğunu biliyoruz. Kur-enflasyon dalgalanması vatandaşlarımızda ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Bu dalgalanma Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemiz bu saldırıyı da kısa sürede etkisiz hale getirmiştir." dedi. IMF iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır." ifadelerini kullandı. İş Bankası ile ilgili konuşan Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır." şeklinde konuştu. Ayrıca, Erdoğan "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" şeklinde açıklama yaptı. Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez." dedi. Erdoğan, yarın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:



"7 GÜN GAYRET GÖSTERMENİZİ İSTİYORUM"



"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum.



Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda 1 isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.



31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik.



"İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMINA İHTİYAÇ VAR"



31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım.



AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz.



Bizim dünyamızda, kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin şehirlerimizin geleceği ile hayallerimizi milletimize ifade edeceğiz. Çevreye, tarihe, kültüre, sanata, ahlaka ve vicdana uygun şehircilik anlayışıyla nasıl yöneteceğimizi paylaşacağız.



Bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.



1994 YILI



Artık süreç kısalıyor. Şurada 55 günümüz var. Bu 55 günde tüm belediye başkan aday arkadaşlarımız, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, tüm teşkilatlarımız sokakta halkımıza bunları enine boyuna anlatmalı. 94 ruhunu anlatacağız. Biz 94'te belediyecilikte nasıl devrim gerçekleştirdik bunları anlatacağız. Biz eserlerimizle konuşacağız, hayal değil gerçekleri anlatacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak, yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz nerede ne yapıldı haberi yok. Bilsinler oylarını kullanırken, ben bunu arıyordum dedirtelim.



EKONOMİK DALGALANMA



Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafikleri çizdiği ortada. Biz göreve geldiğimizde kişibaşı milli gelir neydi, şimdi ne? 11 bin



Fiyatı dövize bağlı olduğu için fiyatı yükselen doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirime gittik.Asgari ücrette yaklaşık yüzde 26'lık bir artışa gittik. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları uzattık. Bunların yanında devlet hazinesinin gelir-gider dengesini kuracak çok önemli adımlar attık. İhracatta göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı, şimdi 168 milyar dolara geldik. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle gelirlerimiz bir parça düşüş gösterebilir. Satınalma partisine göre Türkiye bu yıl 13'üncülükten 12'nciliğe çıkarak 1 sıra yükselecek.



IMF YANITI: ALÇAK BİR FIRSATÇILIK



Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle gelirlerimiz bir parça düşüş gösterebilir. Satınalma partisine göre Türkiye bu yıl 13'üncülükten 12'nciliğe çıkarak 1 sıra yükselecek. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yerli ve milli duruş sahibi kesimlerle bu desteği görüyoruz. CHP ve onun uyduları kimi partiler aynı onurlu duruşu sergileyemediler. CHP yeniden ülkemizin IMF'ye gideceğini söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. CHP zihniyeti, bunlar IMF'e gitti. Böyle bir sözü etmek ihanettir. Ama Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. O SSK'yı nasıl batırdıysa, Allah böyle bir fırsatı vermez zaten.



"İŞ BANKASI HAZİNE'NİN OLACAKTIR"



İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye milletin malı, Hazine'nin malı. CHP iktidara gelse ilk yapacağı iş ülkemizi IMF'e teslim etmek olacaktır. Venezuela'da seçilmiş başkanın uzaklaştırılmasına içten içe destek veriyorlar. Bunlarda yerlilik, millik, dayanışma yok. Bunlar bölmek, parçalamak anlayışının varisleridir.



Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı pazara kadar olsun diyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP'ye de çok ciddi bir ders verelim. CHP ve aynı kayığa binen diğer partilere gönül veren insanlarımız için üzüntü duyuyorum. Kandil'deki eli kanlı terör baronları CHP-İYİ Parti ittifakına desteklerini açıklamaktan geri durmuyor. İyi yürekli vatandaşlarımızın buna rıza göstermediğini tahmin ediyoruz. Karşımızdaki muhalefetin vizyonu geçen seçimde soğan, patatese bu seçimde patlıcan bibere umut bağlayacak kadar kısırdır. Biz kendimizi bu partilerin tabanlarına anlatabilirsek, küçük bir marjinal grup dışında gönüllerini kazanabileceğimize inanıyorum.



"AYAR ÇEKME KARARI ALDIK"



Dün kabine toplantısında bazı tedbirler için Gıda, Tarım Bakanımız olmak üzere bazı tedbirler alacağız. CHP ve avenesi başta olmak üzere ellerini ovuşturarak ülkemizin yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız.



TRUMP VE AB'YE CEVAP



Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşanlara sadece yazıklar olsun diyoruz. Şu anda Venezuela'da olanlar, orası senin eyaletin mi? Seçimle işbaşına gelmiş bir insanı nasıl 'Terk et git' diyebilirsin? Hani demokrattınız? Bunu kabullenmek mümkün mü? İşte AB, ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan cebren ve hile ile hükümet devireceksiniz.



"BİRKAÇ HAFTAYA ÇIKARILMAZLARSA..."



Ülkemizdeki teröristlerin tehdidi neyse, Suriye'deki teröristlerin de aynıdır. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu, Suriye'de terör örgütlerinin kaynağını kurutmaktır. Suriyeli kardeşlerimize de huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız. Kalıcı olarak geri dönüşlerini sağlamanın yolu budur. Fırat'ın doğusu ve Münbiç gündemimizdedir. ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Münbiç ortada bırakıldıkça rejimin hevesleri kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye'nin güvencesinde kendi geleceklerine kendileri sahip çıkmak istiyor. Siyasi ve diplomatik mücadelemizin yanı sıra askeri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. ABD bize verdiği sözü tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sayın Trump'la bu konularda verimli görüşmeler yapıyoruz ancak alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Tatmin edici bir plan yoktur. Anlaşmalara sadığız. Ama sabrımız sınırsız değil. Münbiç'teki teröristler birkaç haftaya çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme yolu doğacaktır. Suriye'deki gelişmelerin ülkemizin geleceği için taşıdığı önem bize her yolu kullanma fırsatı taşıyor. Suriye politikamızda taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Bölgedeki tüm aşiretler 'Ne zaman geliyorsunuz' diye soruyorlar."



ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK



Erdoğan, yarın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.



ulusal.com.tr "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum.Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda 1 isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik.31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım.AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz.Bizim dünyamızda, kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin şehirlerimizin geleceği ile hayallerimizi milletimize ifade edeceğiz. Çevreye, tarihe, kültüre, sanata, ahlaka ve vicdana uygun şehircilik anlayışıyla nasıl yöneteceğimizi paylaşacağız.Bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.Artık süreç kısalıyor. Şurada 55 günümüz var. Bu 55 günde tüm belediye başkan aday arkadaşlarımız, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, tüm teşkilatlarımız sokakta halkımıza bunları enine boyuna anlatmalı. 94 ruhunu anlatacağız. Biz 94'te belediyecilikte nasıl devrim gerçekleştirdik bunları anlatacağız. Biz eserlerimizle konuşacağız, hayal değil gerçekleri anlatacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak, yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz nerede ne yapıldı haberi yok. Bilsinler oylarını kullanırken, ben bunu arıyordum dedirtelim.Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafikleri çizdiği ortada. Biz göreve geldiğimizde kişibaşı milli gelir neydi, şimdi ne? 11 bin dolar a kadar tırmandırdık. Bugün de milletimizin sıkıntılarının başında ekonomi olduğunu biliyoruz. Kur-enflasyon dalgalanması vatandaşlarımızda ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Bu dalgalanma Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemiz bu saldırıyı da kısa sürede etkisiz hale getirmiştir.Fiyatı dövize bağlı olduğu için fiyatı yükselen doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirime gittik.Asgari ücrette yaklaşık yüzde 26'lık bir artışa gittik. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları uzattık. Bunların yanında devlet hazinesinin gelir-gider dengesini kuracak çok önemli adımlar attık. İhracatta göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı, şimdi 168 milyar dolara geldik. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle gelirlerimiz bir parça düşüş gösterebilir. Satınalma partisine göre Türkiye bu yıl 13'üncülükten 12'nciliğe çıkarak 1 sıra yükselecek.Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle gelirlerimiz bir parça düşüş gösterebilir. Satınalma partisine göre Türkiye bu yıl 13'üncülükten 12'nciliğe çıkarak 1 sıra yükselecek. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yerli ve milli duruş sahibi kesimlerle bu desteği görüyoruz. CHP ve onun uyduları kimi partiler aynı onurlu duruşu sergileyemediler. CHP yeniden ülkemizin IMF'ye gideceğini söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. CHP zihniyeti, bunlar IMF'e gitti. Böyle bir sözü etmek ihanettir. Ama Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. O SSK'yı nasıl batırdıysa, Allah böyle bir fırsatı vermez zaten.İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye milletin malı, Hazine'nin malı. CHP iktidara gelse ilk yapacağı iş ülkemizi IMF'e teslim etmek olacaktır. Venezuela'da seçilmiş başkanın uzaklaştırılmasına içten içe destek veriyorlar. Bunlarda yerlilik, millik, dayanışma yok. Bunlar bölmek, parçalamak anlayışının varisleridir.Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı pazara kadar olsun diyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP'ye de çok ciddi bir ders verelim. CHP ve aynı kayığa binen diğer partilere gönül veren insanlarımız için üzüntü duyuyorum. Kandil'deki eli kanlı terör baronları CHP-İYİ Parti ittifakına desteklerini açıklamaktan geri durmuyor. İyi yürekli vatandaşlarımızın buna rıza göstermediğini tahmin ediyoruz. Karşımızdaki muhalefetin vizyonu geçen seçimde soğan, patatese bu seçimde patlıcan bibere umut bağlayacak kadar kısırdır. Biz kendimizi bu partilerin tabanlarına anlatabilirsek, küçük bir marjinal grup dışında gönüllerini kazanabileceğimize inanıyorum.Dün kabine toplantısında bazı tedbirler için Gıda, Tarım Bakanımız olmak üzere bazı tedbirler alacağız. CHP ve avenesi başta olmak üzere ellerini ovuşturarak ülkemizin yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız.Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşanlara sadece yazıklar olsun diyoruz. Şu anda Venezuela'da olanlar, orası senin eyaletin mi? Seçimle işbaşına gelmiş bir insanı nasıl 'Terk et git' diyebilirsin? Hani demokrattınız? Bunu kabullenmek mümkün mü? İşte AB, ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan cebren ve hile ile hükümet devireceksiniz.Ülkemizdeki teröristlerin tehdidi neyse, Suriye'deki teröristlerin de aynıdır. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu, Suriye'de terör örgütlerinin kaynağını kurutmaktır. Suriyeli kardeşlerimize de huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir iklim sağlamış olacağız. Kalıcı olarak geri dönüşlerini sağlamanın yolu budur. Fırat'ın doğusu ve Münbiç gündemimizdedir. ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Münbiç ortada bırakıldıkça rejimin hevesleri kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye'nin güvencesinde kendi geleceklerine kendileri sahip çıkmak istiyor. Siyasi ve diplomatik mücadelemizin yanı sıra askeri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. ABD bize verdiği sözü tutmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sayın Trump'la bu konularda verimli görüşmeler yapıyoruz ancak alt düzeydeki görüşmelerde aynı verimi elde edemiyoruz. Tatmin edici bir plan yoktur. Anlaşmalara sadığız. Ama sabrımız sınırsız değil. Münbiç'teki teröristler birkaç haftaya çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme yolu doğacaktır. Suriye'deki gelişmelerin ülkemizin geleceği için taşıdığı önem bize her yolu kullanma fırsatı taşıyor. Suriye politikamızda taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Bölgedeki tüm aşiretler 'Ne zaman geliyorsunuz' diye soruyorlar."Erdoğan, yarın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.