Erdoğan'dan enflasyon ve ihracat mesajı: “Yıl sonunda 20’li rakamları görmeyi bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 2024 yılı değerlendirmesiyle başladı. Türkiye'nin büyüme başarısını vurgulayan Erdoğan, “2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz 3,2 oranında büyüdü. 2025 yılında ekonomimizdeki ivme devam ediyor” dedi.

2025 yılının ilk çeyreğinde ekonominin bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydettiğini ifade eden Erdoğan, “Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik” sözleriyle istikrarın sürdüğüne dikkat çekti.

“TAVİZSİZ DURUŞUMUZU KORUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurgulayarak, “Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları görmeyi bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, rezervlerdeki artışa ve Türk Lirası’na olan güvenin yükselişine de işaret ederek, ekonomi programının sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Konuşmasında ihracattaki gelişmeleri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2024 ihracatımız açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçmiştir. 2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık” açıklamasında bulundu.

Mayıs ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etti.

TEKNOLOJİ VE KADIN EMEĞİ ÖNE ÇIKTI

İhracatta niteliksel dönüşümün de altını çizen Erdoğan, “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2024 yılında 101 milyar doları aştı. 2024 yılında kadın çalışanların ihracata katkısı 2013 yılına göre 2 kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştı” dedi.

Erdoğan ayrıca, 2028’e kadar uzak ülkelere ihracatın 50 milyar dolara, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin toplam ihracattaki payının ise yüzde 30’a çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Savunma sanayindeki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Savunma ve havacılık sanayimizin 2024 yılında 15 milyar doları aşan cirosu, 180 ülkeye 6,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. NATO ve hizmet ihracatları da dahil edildiğinde toplamda 7,1 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarında Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Erdoğan, “Dünyada satılan her 3 İHA’dan 2’sini Türk firmaları üretiyor” dedi.

Milli Muharip Uçak KAAN’a olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ifade eden Erdoğan, otomotiv sektörünün de 37 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Avrupa’nın 4., dünyanın ise 12. büyük üretim üssü olduğunu vurguladı.

Turizmde de başarıya dikkat çeken Erdoğan, “62,2 milyon ziyaretçiyle Türkiye, en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumunda” dedi.