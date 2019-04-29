AK Parti'nin 26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Erdoğan'ın verdiği mesaj belli oldu. Erdoğan’ın görüştüğü İstanbul kurmaylarına İstanbul’daki seçimlerle ilgili YSK sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Her sonuç çıkabilir. Sanki seçim olacakmış gibi ilçe belediye başkanları ve teşkilatın hazır olması gerekiyor" mesajı verdiği bildirildi

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, AK Parti’nin 2 gün süren Kızılcahamam kampında belediye başkanları ve belediye meclis başkanvekilleri ile yapılan toplantıda başkanlara yeni dönemlerle ilgili uyarılar yapıldı. İlk gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Çiğdem Karaaslan’ın birer sunum yaptığı kampta dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir sunum yaptı. Toplantıların birçoğuna Erdoğan da katılırken bazı belediye başkanları ile de özel görüşmeler yaptı. Erdoğan bazı illerin il, ilçe ve belde belediye başkanlarını da gruplar halinde kabul ederek görüştü.



Edinilen bilgiye göre toplantılarda belediye başkalarına 5 temel çerçevede mesajlar verildi.



Belediyede makam kapılarının özellikle başta belde, ilçe ve illerde açık olmasının önemine dikkat çekilirken büyükşehirlerde de vatandaşlarla iletişim için özel birimlerin kurulmasının önemine dikkat çekildi. Korumayla gezilmemesi konusunda da başkanlar uyarıldı. İkinci olarak başkanların 'gösteriş, şatafat ve lüksten uzak' bir şekilde görevlerini sürdürmeleri istenirken, özellikle makam aracı konusunda yaşanan tartışmalar hatırlatıldı. Başkanların yeni araç almamaları da istendi. Üçüncü uyarıda başkanlardan 'vatandaşa dokunan' projeler yapmaları, eski projeleri de bitirmeleri istendi. 'Uçuk', 'gösterişli' projelerin daha sonra tepkiyle karşılanabileceğine dikkat çekilirken, büyük projeler yapılırken vatandaşın hayatına en az zararın verilmesi istendi. Uzayan, tamamlanamayan projelerin tepkiye dönüştüğüne de dikkat çekildi. Toplantıda başkanlara, 'Bitmeyen projeler öncelikle bitirilsin, yeni projelere başlanmasın. Ekonomik olarak daha uygun projeler tercih edilmeli' uyarıları da yapıldı. Şehirlerde en büyük sıkıntılardan birinin otopark olduğu vurgulanırken bu projelere odaklanılmasının önemine vurgu yapıldı.



SEÇİM MESAJI



Erdoğan’ın görüştüğü İstanbul kurmaylarına İstanbul’daki seçimlerle ilgili YSK sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Her sonuç çıkabilir. Sanki seçim olacakmış gibi ilçe belediye başkanları ve teşkilatın hazır olması gerekiyor" mesajı verdiği bildirildi.



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