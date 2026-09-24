Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: "Sorumluluğu olan kim varsa hesap verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda "fon krizi" olarak anılan soruşturmayı değerlendiren Erdoğan, sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıdaki fonda ortaya çıktığını söyledi.

''TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR SORUN DEĞİL''

Erdoğan, "Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil." dedi.

Konunun piyasanın tamamına ilişkin bir problem gibi gösterilmesini Borsa İstanbul açısından haksızlık olarak niteleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur."

Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli adımların atıldığını belirten Erdoğan, "İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu." diye konuştu.

Soruşturmanın hukuki süreç içinde yürütüleceğini vurgulayan Erdoğan, "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarının yapısı nedeniyle sürecin hem şeffaf hem de hassas biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bizim de talimatımız bu yöndedir." dedi.

FONDA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Benzer bir problemin yeniden yaşanmaması için de çalışma yapılacağını açıklayan Erdoğan, "Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız." diye konuştu.

F-35 İÇİN ANKARA'DAN SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu irade ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz." dedi. Konuyu Trump ile NATO'da da görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma ihtiyaçları ve stratejik hedefleri bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Tabii bizim için önemli olan yerli savunma sanayimiz. Bu bizim için çok çok önemli." dedi. KAAN başta olmak üzere savaş uçağı, hava savunma sistemleri ve savunma sanayisi kabiliyetlerini geliştirmek istediklerini aktaran Erdoğan, İngiltere ile Eurofighter konusundaki çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması şarttır." dedi. Ticari gemi trafiğindeki düşüşün meselenin boyutunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin anahtarı olarak Hürmüz açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yapılması gereken yeni cephelerin değil, yeni diplomasi kanallarının açılmasıdır." dedi.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırılara da değinen Erdoğan, "Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı." dedi. Seyrüsefer emniyetinin yeniden sağlanması için taraflarla görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, "Artık yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık. Bunun için diplomatik adımlarımızı da hızlandırıyoruz." diye konuştu.

Konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüştüğünü belirten Erdoğan, "Kendisinden aldığım cevap da olumlu." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: "BİZE YANSIYAN BİR SORUN YOK"

Terörsüz Türkiye sürecinin "günübirlik bir mesele" olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması meselesidir." dedi. Örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerektiğini belirten Erdoğan, sürecin ilgili birimlerin kontrolünde ilerlediğini söyledi.

Erdoğan, "Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Yeni döneme iyi başladık diyebilirim. İki ülke ilişkilerini geliştireceğimize ve birlikte kazanacağımıza inanıyorum." dedi. Görüşmede Sincar ve Başika konularının yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi'nin de ele alındığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Komşumuz Irak ile artık terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, huzuru ve refahı daha fazla konuşmak istiyoruz."

YUNANİSTAN'A "DÜŞMAN DEĞİL, KOMŞU" MESAJI

Yunanistan'daki seçim sürecinde Türkiye'nin gündeme getirilmesine de değinen Erdoğan, "Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur, NATO şemsiyesi altında müttefikidir." dedi. İki ülke ilişkilerinin seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz kendi gündemimize odaklandık, şimdi de kendi işimizle ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.