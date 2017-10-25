Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubundaki konuşmasını tamamlamış Meclis'ten ayrılıyordu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifasını sorduk, 'İnşallah pazartesi' dedi. Belediye başkanlarıyla ilgili süreçte Erdoğan'ı gergin bir şekilde görmedim ama Bursa ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının istifalarını açıklamaları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifa kararı alması nedeniyle rahatlamış görünüyordu.
AK Parti grubu öncesinde konuştuğumuz bir bakan, 'Bu operasyonla tıkalı boru açıldı. Bir anlamda nefes borusu açıldı. Seçimlere yansıması olumlu olacak' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişim konusunda kararlı. Bu noktada bir B planına sahip değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, 'İkinci kez gelmeye neden gerek duydun? Buradan çıkınca istifa edeceğin tarihi açıkla' dediği söyleniyor. Meclis'e gelirken meslektaşlarımızın, 'İstanbul'da hayır çıkan ilçelerde değişim olacak mı?' sorusuna, 'Şu anda böyle bir şey söz konusu değil ama olmayacağı anlamına gelmez' diye cevap verdi. Hatırladınız mı? Gökçek'le ilgili süreç de böyle bir cevap üzerine başlamıştı.
Bursa ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının istifa kararı alması onu yeni bir durum değerlendirmesine itmiş. Pazartesi günü, 'Bu işler emirle olmaz' diyerek istifaya yanaşmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, pazartesi gününe istifa kararı almıştı."
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, "İkinci kez gelmeye neden gerek duydun? Buradan çıkınca istifa edeceğin tarihi açıkla" dediğinin söylendiğini aktardı.
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