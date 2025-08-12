Erdoğan'dan Gürcistan mesajı: 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin bölgede ve uluslararası alanda barış, işbirliği ve kalkınma hedefleri doğrultusunda kararlılıkla birlikte hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan’ın komşuluk ilişkisinin ötesinde derin tarihi, kültürel ve insani bağlarla birbirine bağlı olduğunu hatırlatarak, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi, stratejik petrol ve doğalgaz hatlarının bu ortaklığın en somut göstergeleri olduğunu belirtti.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun yıllardır sağlam temeller üzerine kurulu olduğuna dikkat çekerek, “Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Gürcistan’ın sağladığı elverişli ortam sayesinde 2 bini aşkın Türk şirketinin ülkede faaliyet gösterdiğini, doğrudan yatırımların 2,5 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Erdoğan, Türk müteahhitlik firmalarının Gürcistan’da 5,5 milyar dolar değerinde 300 proje üstlendiğini ve altyapı yatırımlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kavelashvili ile ulaştırma ve lojistik projelerini de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, Orta Koridor’un bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının hem bölge hem de uluslararası ticaret açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca savunma sanayi ve askeri işbirliği konularının da masada olduğunu dile getirdi.

BÖLGESEL BARIŞ VURGUSU

Erdoğan, görüşmede Karadeniz’in güvenliği, Kafkasya’daki barış süreçleri, Ukrayna savaşı ve Gazze’deki insani kriz gibi kritik başlıkların değerlendirildiğini belirterek, “Azerbaycan ve Gürcistan ile yürüttüğümüz üçlü işbirliği mekanizmaları bölgesel barışa önemli katkılar sunuyor” dedi. Yakın dönemde Türkiye’nin ev sahipliğinde Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının yapılacağını, meclislerin açılmasının ardından ise Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısının planlandığını açıkladı.

AHISKA TÜRKLERİ’NİN DÖNÜŞ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri’nin güvenli ve onurlu dönüş sürecine ilişkin beklentilerini Gürcistan tarafına ilettiğini, bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın halkların iradesiyle daha da güçleneceğine inandığını vurgulayarak, “2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 4 Eylül’de Tiflis’te oynanacak maçın dostane ilişkilerimizi pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.