Erdoğan'dan İsrail'e Tepki! "İsrail Örgüt Gibi Davranıyor, Bu Savaş Değil, Katliamdır"

İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.



İsrail'e tepki gösterdi, "katliam" yapıldığını söyledi.





- Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip, altyapısını çökerterek, camisinden kilisesine, tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak, insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek, içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek, velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını eleştirdi. Uluslararası camiaya İsrail’in saldırılarının durdurulması için müdahale etme çağrısı yaptı.





- Filistin meselesinin çözümsüzlüğe mahkum edilmesi verdiği sözleri yerine getirmeyen uluslararası toplumdur. BM diğer kuruluşlar Filistin halkını tep başına bırakmış ve hak, hukukunu koruyamamıştır. Türkiye olarak arabuluculuk adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bir kez daha ifade etmek isterim ki bölgeye kalıcı huzur ve barış ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebilir.)



Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik de mesajlar verdi. Hava harekatlarının devam edeceğini söyledi:





- Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatları ile topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarımız ile her an tepelerindeyiz. Hava operasyonlarını daha da artırarak her an imha edeceğimizi göstererek devam ettireceğiz Denge kurulamaz ise herkesin kendi yolunu çizmesi meşrudur. Müttefiklerimiz ile güvenli huzurlu geleceğe yürümek istiyoruz.

Ekonomik kriz de Erdoğan’ın gündemindeydi:





- Her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerde seyreden enflasyondaki artışlar tüm dünyanın sorunudur. Yeni yol yöntemlerle enflasyonu ve yol açtığı sıkıntıların üzerinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyon ne döviz kuru ile izah edilemeyecek seviyelere ulaştı. Hem çalışanlarımızı hem de emeklilerimizin maaşlarında refah ve enflasyonu içeren düzenlemeleri yenilerini yılbaşında ayrıca yapacağız.



Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine de tepki gösterdi.





- Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan gazi meclisimize hürmetsizlik ediyorlar.



Erdoğan, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi Parti ile ittifak sorusuna yanıt verdi.



- Gelmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık.

Erdoğan'ın yerel seçim çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin" dedi.