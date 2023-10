Erdoğan'dan İsrail'e Tepki! "İsrail Örgüt Gibi Davranıyor, Bu Savaş Değil, Katliamdır"

İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.



İsrail'e tepki gösterdi, "katliam" yapıldığını söyledi.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını eleştirdi. Uluslararası camiaya İsrail’in saldırılarının durdurulması için müdahale etme çağrısı yaptı.







Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesine yönelik de mesajlar verdi. Hava harekatlarının devam edeceğini söyledi:





- Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatları ile topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarımız ile her an tepelerindeyiz. Hava operasyonlarını daha da artırarak her an imha edeceğimizi göstererek devam ettireceğiz Denge kurulamaz ise herkesin kendi yolunu çizmesi meşrudur. Müttefiklerimiz ile güvenli huzurlu geleceğe yürümek istiyoruz.