Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’e saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, Netanyahu için “günümüzün cani Nazisi” ifadesini kullandı. 21 yıl önce ABD’ye yaptığı ilk ziyareti anımsatan Erdoğan, “Kimse bize Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı’nın Genel Kurulu’nda konuştu. Gündeminde, İsrail’in Filistin’e saldırıları vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahammül sınırını aştığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yüklendi.
- Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin gibi modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir.
Erdoğan’ın konuşması, ‘Hükümetin Filistin’e yeterince destek vermediği’ eleştirilerine de yanıt niteliğindeydi. Partisinin İsrail politikasını anlatırken geçmiş yıllardan örnekler verdi.
- Tüm dünya çok iyi biliyor, Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde durmaktadır.
ERDOĞAN'DAN ABD'YE HAMAS MESAJI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS’ın, Türkiye’nin de desteklediği bir direniş örgütünü olduğunu vurguladı. 21 yıl önce ABD'ye yaptığı ziyareti aktardı.
- Genel Başkan olarak Amerika'ya yaptığım ilk ziyarette, bana orada Hamas'ı sordular. Terör örgütü dediler. Ben orada onlara, 'Hamas terör örgütü değil, bir direniş örgütüdür.' demiştim. O zaman Başbakan ble değildim. Şimdi kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Hamas'ın liderleriyle çok açık ve net konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye. Birbirimize ok atmak yerine asıl bu zihniyetlerle başa çıkmalıyız.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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