Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı’nın Genel Kurulu’nda konuştu. Gündeminde, İsrail’in Filistin’e saldırıları vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahammül sınırını aştığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yüklendi.

- Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin gibi modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir.

Erdoğan’ın konuşması, ‘Hükümetin Filistin’e yeterince destek vermediği’ eleştirilerine de yanıt niteliğindeydi. Partisinin İsrail politikasını anlatırken geçmiş yıllardan örnekler verdi.

- Tüm dünya çok iyi biliyor, Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde durmaktadır.

ERDOĞAN'DAN ABD'YE HAMAS MESAJI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS’ın, Türkiye’nin de desteklediği bir direniş örgütünü olduğunu vurguladı. 21 yıl önce ABD'ye yaptığı ziyareti aktardı.