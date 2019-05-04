Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiği mesajını verdi. Seçimlerde şaibe olduğunu belirten Erdoğan CHP'den gelen "YSK Başkanı Kızılay'a nasıl çıkacak?" açıklamasına da tepki gösterdi. Erdoğan, "YSK'nın sayın Başkanı nasıl olur da tehdit edersiniz demiyor" ifadelerini kullandı

AK Parti "şaibe", CHP "Sonuçlara etkili değil" diyor. Tartışmalara noktayı ise YSK Pazartesi koyacak.



GÖZLER YSK'DA, TARTIŞMALAR İSE SÜRÜYOR



İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin AK Parti'nin olağanüstü itiraz talebi konusunda takvim işliyor. İlçe Seçim Kurullarından gelen belgeler kapsamında Pazartesi günü YSK'nın karar vereceği belirtiliyor. Dikkatler verilecek kararda. Partilerden ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.



ERDOĞAN: ORTADA BİR ŞAİBE VAR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MÜSİAD 25'inci Olağan Genel Kurulu'nda kameralar karşısına geçti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiği mesajını veren Erdoğan, "Ortada bir şaibe var" dedi.



Erdoğan dünyada yüzde 1'le sonuçlanan seçimlerin yenilendiğini öne sürdü.



ERDOĞAN'DAN CHP'YE TEPKİ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'den gelen açıklamalara da sert tepki gösterdi. YSK'ya serzenişte bulundu.



Öte yandan, seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkin CHP'den de yeni bir açıklama geldi.



CHP'DEN "776 KISITLI" İDDİASI



Genel Merkez Avukatı Çağlar Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul incelemesinin bittiğini öne sürdü. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişinin bulunduğunu iddia eden Çağlayan, "Sonuca etkili değil" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

