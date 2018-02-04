Trafik kazalarında 2017'de 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi
Trafik kazalarında 2017'de 3 bin 530 kişi yaşamını yitirdi
Çin’den ABD’ye tepki
Çin’den ABD’ye tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tebrik telgrafı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bir telgraf göndererek, tebrik etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #kılıçdaroğlu #chp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.