Erdoğan'dan kira ve zam açıklaması! Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ziyaretlerde çok verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri aramızda değerlendirme fırsatı bulduk. Kazan kazan anlayışı içerisinde önemli ve kapsamlı iş birliği projeleri üzerinde durduk.

"BUNLARIN ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Konuttaki rekor artışlar, akaryakıta peş peşe gelen zamlar... Vatandaşın gündemi ekonomi. İşte tüm bu gelişmeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Kira artışları vatandaşı zorlarken, pek çok ev sahibi yüzde 25 sınırına uymuyor. Erdoğan, ise çözüm olarak cezai işlemlere dikkat çekti.

- Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz.

Vergi artışları ve akaryakıt zamlarını da değerlendirdi Erdoğan. Gerekçe olarak depremi gösterdi.

- Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk.

"EN İYİ ZAMMI YAPTIK"

Erdoğan, tepki çeken emekli maaşlarıyla ilgili de konuştu. Yeni düzenleme yapılabileceğini söyledi.