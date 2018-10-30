Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Melih (Gökçek) Bey, benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim süreci içerisindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı, aday adaylıkların nasıl olacağı, bunların hepsi bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri, müracaatlar, bunlar bizim yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor ve bu tespitler yapıldıktan sonra da gerekli değerlendirmeleri bizim yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız yapar. Yani isimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmuyorum. Melih Bey, benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum." ifadelerini kullandı.



Devlet Bahçeli'nin açıklaması



29 Ekim 2018 tarihinde Hamamarkası semtinde Osmaniye Vakfı'nın açılışını gerçekleştiren Bahçeli, burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.



Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili son durumun ne olduğunun sorulması üzerine Bahçeli, şu bilgileri paylaşmıştı:

"Sayın Melih Gökçek Bey'le yakın bir tarihte görüşmemiz olmamıştır. Kendilerine Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir önerimiz de bulunmamaktadır. Ancak Ankaralılar, 20 yılı aşkın bir süredir belediye başkanı olarak büyük hizmetler sunmuş olan bu şahsiyeti, tekrar belediye başkanı olarak görme arzusunu zannederim AKP dahil olmak üzere, her partiye ulaştırmış olabilirler. Bize de böyle bir yaklaşım vardır. 'Melih Bey değerli bir şahsiyettir, onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinde de belediye başkanı olur ise canı gönülden destekleriz.' şeklinde yaklaşımlar vardır. Biz bunların hepsini dinliyoruz, değerlendiriyoruz. Günü, saati geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız."



Bahçeli, 15 Temmuz gecesi Melih Gökçek'in tutumuna dikkati çekerek, şöyle konuşmuştu:

"Birçok kişinin evlerinde dahi olmadıkları saatlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Melih Gökçek Bey, yürüyen tankların Ankara'ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyenin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiş, halkı aydınlatma konusunda da Kızılay'da bir haftayı aşkın bir süre sürekli mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi belediye başkanı olma görevinin ötesinde Türkiye'nin bir darbeyle, bir kalkışmayla karşı karşıya kalmaması için de olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. Milliyetçi Hareket Partisinden gönül rızasıyla 'Ben Belediye Başkanı olmak istiyorum.' diyor ise o da ayrı bir konudur ve Milliyetçi Hareket Partisine şeref kazandırır."



Melik Gökçek'in açıklaması



MHP lideri Bahçeli'nin, "Aday olmak isterse Milliyetçi Hareket Partisine şeref kazandırır" sözleri üzerine Melih Gökçek twitter hesabından cevap vermişti.



Melih Gökçek'in twitter paylaşımı:



"Sayın Bahçeli Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolu oynamış bir vatanseverdir.

Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum..."