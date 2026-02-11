Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, kıyafeti sebebiyle sosyal medya üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek çıktı. Erdoğan, özel olarak davet ettiği Zeynep Güneş'i parti grubunda yanına oturttu. Güneş ile birlikte Eskişehir'den gelen 100 kadın da Meclis'teki toplantıya katıldı.

Kürsüye çıkan Erdoğan'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözler karşısında Zeynep Güneş ağladı. Erdoğan konuşmasına şu ifadelerle başladı: "Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum."

"O KİBİRLİ VE ALÇAK DAVRANIŞI LANETLİYORUM"

Güneş'in milletten aldığı yetkiyle üç dönemdir ilçesine hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan, yapılan hakaretlere sert tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır. 28 Şubat artığı bu kişinin bu faşizan, bu ukala, kibirli ve alçak davranışı bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum."