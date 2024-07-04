Erdoğan'dan Milli Takım kararı: Programını iptal ederek Almanya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın Merih Demiral hakkındaki aldığı skandal kararın ardından Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı program iptal ederek Almanya’ya millileri desteklemeye gitme kararı aldı.
UEFA’nın Merih Demiral hakkındaki soruşturma kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya millileri desteklemeye gidiyor.
Erdoğan'ın 6 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı program iptal edildi.
Erdoğan, Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.
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