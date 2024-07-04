Erdoğan'dan Milli Takım kararı: Programını iptal ederek Almanya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın Merih Demiral hakkındaki aldığı skandal kararın ardından Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı program iptal ederek Almanya’ya millileri desteklemeye gitme kararı aldı.

Erdoğan'dan Milli Takım kararı: Programını iptal ederek Almanya'ya gidecek
Editör: Mert Sagit

UEFA’nın Merih Demiral hakkındaki soruşturma kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya’ya millileri desteklemeye gidiyor.

Erdoğan'ın 6 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı program iptal edildi.

Erdoğan, Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.

Ayrıntılar geliyor...

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# EURO 2024 # cumhurbaşkanı erdoğan
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