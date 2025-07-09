Erdoğan'dan net çıkış: "Seçim 2028'de yapılacak!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ilk bölümünde, 3 yıl önce şehit düşen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama faaliyetleri sırasında yoğun metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'sinin şehit olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Bir kez daha şehit Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin, “peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine” kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, yakınlarına sabır, tedavi gören askerlere ise acil şifalar diledi.

“YARIM ASIRLIK MUSİBETTEN KURTULUYORUZ”

Haber Global'e göre, konuşmasının devamında terörle mücadeleye dair kararlılık mesajları veren Erdoğan, “Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek bir adım yoktur, olamaz” dedi.

Türkiye’yi “yarım asırlık musibetten” kurtardıklarını söyleyen Erdoğan, terör duvarı yıkıldığında tüm Türkiye’nin kazanacağını, bu sürecin yalnızca ülke içinde değil, bölgedeki kardeş halklar için de tarihi bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Pazartesi günü DEM Parti’den Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya geldiklerini açıklayan Erdoğan, “Oldukça yapıcı, samimi bir görüşme gerçekleştirdik” dedi. Sürece dair olumlu haberlerin çok yakında alınacağını belirten Cumhurbaşkanı, “Milletimize o tarihi müjdeyi yine birlikte vereceğiz” diyerek dikkatleri üzerlerine çekti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de destek mesajı için teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın uyum içinde yoluna devam edeceğini vurguladı.

YANGINLARLA MÜCADELE: “TAMAMINI KONTROL ALTINA ALDIK”

Son haftalarda Türkiye’yi saran orman yangınlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, yılbaşından bu yana toplam 3 bin 282 yangın çıktığını ve bu yangınların 4’te birinin son 13 günde yaşandığını belirtti. Yangınların tamamının kontrol altına alındığını açıklayan Erdoğan, bu süreçte görev yapan tüm personele teşekkür etti. Yangın söndürme sırasında hayatını kaybeden orman işçilerini de rahmetle anmayı ihmal etmedi.

“İKLİM KANUNU MİLLETİN YÜKÜ DEĞİL, GELECEĞİDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Kanunu’na yönelik eleştirilere karşı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalayarak iklim krizine karşı güçlü bir irade gösterdiğini belirtti. Bu anlaşmanın devamı olarak nitelendirdiği İklim Kanunu’nun Meclis’te kabul edilip yürürlüğe girdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu kanunla afetlerin sebep olduğu zararları asgari seviyeye indireceğiz. Sera gazı emisyonlarını azaltacağız. Tarım yasaklanacak, çiftçi istediği ürünü ekemeyecek türünde safsatalarla bu kanunu kötülemek, çok büyük bir şuursuzluk örneğidir.”

İklim Kanunu’nun özellikle tarım politikaları açısından hedef alındığını belirten Erdoğan, bu eleştirilerin “sinsi bir operasyonun maşalığını yapmak” olduğunu ifade etti. “Paris İklim Anlaşması ile küresel güçlerin tarım arazilerimize el koyacağı iftirasını yaymaya çalışanlar, sinsi operasyonun maşalığını yapmaktadır. İklim Kanunu tamamen yerli ve millidir. Halkımızın sırtına yük bindirmek için değil, evlatlarımıza daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için hazırlanmıştır.”

Erdoğan, Türkiye’nin topraklarına göz diken hiçbir güce geçit verilmeyeceğini şu sözlerle netleştirdi: “Değil tarım alanlarımızı, bir karış toprağımızı dahi teslim alacak güç, dünya üzerinde henüz mevcut değildir.”

CHP’YE SERT ELEŞTİRİ: “TARİH OLUP GİTTİLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP’nin siyasette hazımsızlık yaşadığını söyleyen Erdoğan, eleştirilerini şu ifadelerle dile getirdi: “Türk siyaseti, tarihinin en tuhaf, en ibret verici günlerinden birini yaşıyor. Bu üzüntü verici tablonun başını da her zaman olduğu gibi CHP çekiyor. Bunların demokrasiden anladıkları, darbeyle, kumpaslarla, millet iradesini tepeleyip iktidarı gasp etmektir.”

2002’den bu yana yapılan tüm seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın zafer kazandığını hatırlatan Erdoğan, Altılı Masa’yı hedef alarak şu sözleri sarf etti: “Altılı Masa diyerek güya tüm muhalefeti bir araya getirdiler, yine yenemediler. Hepsini birden sandığa gömdük.”

“BAY KEMAL’E ŞİRİNLİK YAPANLARI HEZİMETE UĞRATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet içinde seçim kazanamadan "Bay Kemal"e bağlılık gösteren kişileri de eleştirdi. “Daha seçim kazanmadan 'Emredersiniz sayın cumhurbaşkanım' diyerek Bay Kemal'e şirinlik yapan kapı kullarını da hezimete uğrattık. Tarih yazacaklardı, tarih olup gittiler.”

CHP'nin iç çekişmelerine atıfta bulunan Erdoğan, “Türkiye'nin umudu diyerek pazarladıkları Bay Kemal’e bugün layık gördükleri muameleyi ibretle takip ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Erdoğan, yargının yürüttüğü yeni bir soruşturmayla Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ağının gün yüzüne çıkarıldığını duyurarak, “Yargı, cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin, rüşvet alanların, şehirlere haraca bağlayanların hepsi CHP'li. Rüşvet düzeni birçok ile uzandı. Diğer şehirlerde de manzara aynı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, söz konusu düzenin bir parti kimliğine bürünerek sistematik hale geldiğini belirterek, “100 yıllık halk partisi olmuş haraç partisi.” dedi.

CHP liderine yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, parti genel başkanının söylem ve tavırlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Şimdi bu partinin başında şaibeyle anılan bir şahıs var. Oturduğu koltuğu bir türlü dolduramayan bu zat, meyhane ağızıyla höykürüyor, sonra da dönüp arkasını gidiyor. Paniğin, telaşın, tükenmişliğin tüm emarelerini bu zatta görebiliyoruz. Bizim halkımız karikatür tipleri sever. Sahnedeki garip hallerini milletimiz çay içip çekirdek çitleyerek seyrediyor. Bir nevi bedava komedi.”

MANAVGAT SKANDALI VE “BAKLAVA” DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına da sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen bu kafayla gidersen Özgür efendi, daha çok şok olursun, mahcup olursun, en sonunda rezil rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur, bunlar ülkemizin en meşhur markalarından olan baklavayı da kirletmişlerdir. CHP zihniyetinin son kurbanı baklava olmuştur. CHP yönetimi hırsıza, yolsuza, sahtekara sırf kendi partilerinden diye hoşgörülü davranabilir ancak devletin hiçbir kurumu böyle yapmaz. Çalınan her kuruşun hesabını hukuk önünde sormak, yargı ve emniyet birimlerinin asli vazifesidir. İster valizde, ister baklava kutusunda olsun, rüşvet aldıysanız, halkın parasını götürdüyseniz, yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz. Biz de yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu zihniyetle mücadele ede ede buralara geldik. Telef olup gittiler. Biz sarsılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Her yolu denediler, başaramadılar." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM 2028’DE YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt verdi. “CHP'nin başındaki zat sandık deyip duruyor. Bu ülkede CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında sandık daima baş tacı olmuştur.”

Erdoğan, Anayasa’da ve Seçim Kanunu’nda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece seçim takviminin net olduğunu vurguladı: “Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında, mahalli idareler seçimi ise 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok.”

“MİLLETİN VERDİĞİ GÖREVİ SONUNA KADAR YERİNE GETİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı, mevcut iktidarın görev süresinin halk tarafından açık şekilde belirlendiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Sandık namustur. Millet bize yüzde 52,18 ile ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Bu süreyi sonuna kadar kullanacağız.”

Siyasetin çözüm aracı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Cezaevlerinden Meclis'e tünel kazma işi siyasetin işi değildir” diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasında geçmişten bugüne karşılaştıkları siyasi engellere de değinen Erdoğan, mücadeleye aynı kararlılıkla devam ettiklerini söyledi: “Bu zihniyetle mücadele ede ede buralara geldik. Telef olup gittiler. Biz sarsılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Her yolu denediler, başaramadılar. Dik durduk ama diklenmedik. Ne hak yedik, ne de haklarımızın yenilmesine müsaade ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk devleti ilkelerine vurgu yaparak yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede partiler üstü bir duruş sergilediklerini dile getirdi:

“Yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığından emin olabilirsiniz. Bu konuda daima tavizsiz bir duruş sergiledik.”

“Her kim milletin kesesine, devletin kasasına el uzatıyorsa; Tayyip Erdoğan’dan beridir, AK Parti’den beridir, bu davadan beridir.”

“AK PARTİ’NİN HIRSIZLIK VE RÜŞVETLE İŞİ OLMAZ”

Erdoğan, partisini hedef alan yolsuzluk iddialarına sert şekilde yanıt vererek şunları söyledi: “AK Parti'nin hırsızlık, yolsuzluk, rüşvetle işi olmaz. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayız.”