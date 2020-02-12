Erdoğan’dan Şam'a sert İdlib mesajı

Tehlikeli gerginlik sürerken Erdoğan’dan İdlib’e yönelik sert mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Ankara ve Şam arasında gerginliğin tırmandığı İdlib vardı. Doğrudan Rusya'yı ve İran'ı suçladı.

Erdoğan, daha önce açıkladığı Şam yönetiminin Şubat ayı sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilmesi sözlerini hatırlattı. Geri çekilme olmazsa görüşmelerin sonuçlarının beklemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı açıklamasında Türk askerlerine yapılabilecek saldırılara karşı da Şam yönetimine sert ifadelerle seslendi.

Erdoğan bölgedeki muhalif gruplara ilişkin mesajları da dikkat çekti.

Tükiye'ye müzahir grupların da bölgede harekete geçtiğini bildirdi Erdoğan.

Cumhurbaşkanı grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yeni bir harekat olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.



ulusal.com.tr