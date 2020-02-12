Erdoğan’dan Şam'a sert İdlib mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve Şam arasında gerginliğin tırmandığı İdlib’e ilişkin sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Türk askerlerinin vurulması halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan, “Yeni bir harekat süreci mi olacak?” sorusuna ise, “Zaten şu anda minvaldeyiz” yanıtını verdi. Erdoğan'ın "İdlib’de taşkınlıklara izin verilmeyeceği" konusunda muhalif grupları uyarması ise dikkat çekti.
Tehlikeli gerginlik sürerken Erdoğan’dan İdlib’e yönelik sert mesajlar geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Ankara ve Şam arasında gerginliğin tırmandığı İdlib vardı. Doğrudan Rusya'yı ve İran'ı suçladı.
Erdoğan, daha önce açıkladığı Şam yönetiminin Şubat ayı sonuna kadar gözlem noktalarının gerisine çekilmesi sözlerini hatırlattı. Geri çekilme olmazsa görüşmelerin sonuçlarının beklemeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı açıklamasında Türk askerlerine yapılabilecek saldırılara karşı da Şam yönetimine sert ifadelerle seslendi.
Erdoğan bölgedeki muhalif gruplara ilişkin mesajları da dikkat çekti.
Tükiye'ye müzahir grupların da bölgede harekete geçtiğini bildirdi Erdoğan.
Cumhurbaşkanı grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yeni bir harekat olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.
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