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Erdoğan'dan ''Tank Palet Fabrikası'' açıklaması

Sakarya'da işçiler Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirmesine karşı mitinge hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi. Erdoğan, özelleştirme tehlikesi altında olan Tank Palet Fabrikası'ndaki son durumu ele aldı.

Erdoğan'dan ''Tank Palet Fabrikası'' açıklaması

Millî değerimiz Tank Palet Fabrikası gündemdeki yerini koruyor.

İşçiler Tankpalet işçileri Sakarya'da özelleştirmeye karşı eyleme hazırlanırken, fabrikayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

"BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması" programına katılan Erdoğan, özelleştirmenin ayrıntıları anlattı.

Aynı programda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuştu.

Akar, sanayideki yerlilik oranlarına dikkat çekti.


Tank Palet fabrikasının satılacağı iddialarını da yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi: 
"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir."



 
Etiketler; #Tank Palet #tayyip erdoğan
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