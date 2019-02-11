banner1002
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı

Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması: Sebze meyveden sonra sıra temizlik ürünlerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayan tanzim satış noktaları ile ilgili konuştu. Sebze ve meyvelerin fiyatının yarı yarıya düştüğünü belirten Erdoğan, artık temizlik ürünlerinin de tanzim satış noktalarında satılacağını duyurdu. CHP ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki parti ile yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kandil'deki terör baronlarının yaptığı açıklamalardan biliyoruz." dedi

Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması: Sebze meyveden sonra sıra temizlik ürünlerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de katıldığı toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Tanzim satış noktalarında temizlik ürünlerinin de satılacağının bilgisini veren Erdoğan, CHP ile ilgili de konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"TANZİM SATIŞ

Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş durumda.

Bunlarla da kalmayacağız, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz.

BELEDİYECİLİK

Mesele belediyecilikse, bu konuda kimse bizim elimize su dökemez, belediyecilik AK Parti'nin işidir. Keçiören'de sandıkları patlatacağız, Mehmet Özhaseki kardeşimizle de büyükşehiri yöneteceğiz. Büyükşehirde Özhaseki, Keçiören'de Altınok kardeşimizle yola devam edeceğiz. Yeter mi? Yetmez. Ankara'nın tüm ilçeleriyle büyükşehirimizi bütünleştireceğiz.

İTTİFAK

Cumhur İttifakı ile bu yolda yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Pazara kadar değil, inşallah mezara kadar yürüyeceğiz.

ANKARA

Keçiören hep başarılı belediye başkanları tarafından yönetildi.

Bizim bildiğimiz, tanıdığımız, 17 yıldır içinde yaşadığımız Ankara, aday diye öne sürülen projeyi 31 Mart'tan sonra bir kez daha evine geri gönderecektir.

CHP

Asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki parti ile yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kandil'deki terör baronlarının yaptığı açıklamalardan biliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #tanzim satış #chp #tanzim satışta temizlik ürünleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.