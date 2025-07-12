Erdoğan’dan tarihi mesaj: “Silahlar bırakıldı, yeni bir dönem başlıyor”

Irak’ın Süleymaniye kentinde, terör örgütü PKK’ya bağlı 30 kişilik bir grup, silahlarını bırakarak imha etti. 15’i kadın olan grup, Surdaş nahiyesi sınırındaki bir mağarada toplanarak, buradan silahlarıyla birlikte çıkarak kalabalık bir grubun önünde toplandı. Ellerindeki silahları, içinde ateş yanan büyük bir kazana atarak imha eden teröristler, örgüt içinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Bu gelişmenin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı “tarihi” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında kameralar karşısına geçti.

"BUGÜN TARİHTE YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR"

Erdoğan, konuşmasında PKK’nın silah bırakmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Dün itibariyle 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeye dair ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı. Mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin."

“Herkes şundan emin olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz” diyen Erdoğan, kararlılığın altını çizdi.

“YİĞİT BULUT KARDEŞİMİZİ HAKKA UĞURLADIK”

Konuşmasının devamında danışmanı ve yol arkadaşı Yiğit Bulut’un vefatına da değinen Erdoğan, “Dava ve yol arkadaşım, danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi hakka uğurladık. Biz şu anda Kızılcahamam'da olduğumuz için cenaze merasimine katılamıyoruz ama teşkilatımız katılacak. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Hastanede ziyaret ettiğimde temkinli olduğunu gördüm, mekanı cennet olsun inşallah.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaşanan acı kayıplara da değindi. “6 gün önce 12 vatan evladını şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadeleriyle şehitleri anarak konuşmasına devam etti.

“SON YILLARDA EYLEM KABİLİYETLERİNİ TAMAMEN KIRDIK”

Konuşmasında AK Parti iktidarının terörle mücadele vizyonuna da değinen Erdoğan, “3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Kardeşliğin hukukunu hayata geçirmek için tarihi nitelikte adımlar attık” dedi.

Savunma sanayisinde atılan yerli ve milli adımların da altını çizen Erdoğan, “Dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık” dedi.

“BUNDAN 47 YIL ÖNCE İLK ŞEHİTLERİMİZİ VERDİK”

Erdoğan, bölücü terör örgütünün ilk saldırılarına da değinerek, “14 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. 2 askerimizi şehit verdik. 10 bine yakın güvenlik görevlimizi terörle mücadelede şehit verdik. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Vatan toprağını kanıyla sulayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak” dedi.

Erdoğan konuşmasında Srebrenitsa soykırımının 30. yılına da değinerek şunları söyledi: “Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek’in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”

Gazze vurgusu da dikkat çekti: “Tıpkı Boşnak kardeşlerimiz gibi medeni dünyanın gözleri önünde 22 aydır soykırıma uğrayan Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor, onurlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz.”

“NE YAPIYORSAK TÜRKİYE İÇİN YAPIYORUZ”

Erdoğan, açıklamasının sonunda şu mesajları verdi: “Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye’nin hayrınadır.”

“Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de anarak, şu ifadeleri kullandı: “İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.”