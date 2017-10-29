CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediye ve il başkanlarına yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Erdoğan, muhalefetin siyaseti okuyamadığını söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, partililere şu uyarılarda bulundu: “İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili kimse olumsuz konuşmasın. Bu arkadaşlarla ilgili kırıcı sözler sarfedilmemeli. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz. Adam kaybetmeyelim. Değişimin gerçekleştiği illerdeki teşkilatları uyarın. Görevden alınan veya istifa eden arkadaşları dışlamadan çalışsınlar. "



Erken seçim kesinlikle yok. Ana muhalefetin bu tartışmalarını lüzumsuz buluyorum. Siyaseti ve gündemi okuyamadıklarını gösteriyor. Böyle bir konjonktür yok. Erken seçim taleplerinin tek amacı gündem değiştirmek. Biz işimize, gücümüze bakacağız. Boş laf bunlar.



BALIKESİR YARIN



