Erdoğan, "Venezuela'ya yaptığımız ziyaretin ardından Sayın Maduro'nun yardımcısı ülkemize geldi ve burada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, Çorumlu kardeşlerimin başarısından sitayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu güne kadar Çorum'a 15,5 katrilyon yatırım yaptık" dedi. Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "CHP deyince aklıma çukur, çamur ve çip geliyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"Tüm Çorumlu kardeşlerimizi selamlıyorum. Sungurlu, Osmancık, Ortaköy, Oğuzlar'ı selamlıyorum. Bayat'ı, Boğazkale'yi, Dodurga'yı, Kargı'yı, Laçin'i, Mecitözü'nü selamlıyorum. 4 Şubat'ta şehadetinin 93. yıldönümünü idrak ettiğimiz Atıf Hocamızın memleketi İskilip'i selamlıyorum.



"EROL OLÇOK VE CİĞERPARESİ ABDULLAH TAYYİP'E RAHMET DİLİYORUM"



Bu topraklardan feyz almış tüm büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Özellikle hak ve hakikat aşığı güzel insanların yolundan Mevlam bizleri ayırmasın diyorum. Çorum'un yiğit evladı, Erol Olçok'a ve onun ciğerparesi Abdullah Tayyip'e rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimin her birine fedakârlıkları, cesaretleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Dün Çekmeköy'de bir helikopterimizin düşmesi neticesinde 4 şehidimiz var. Allah'tan onlara rahmet diliyorum.



"MİLLETLE BERABER OLMAKTAN DAHA BÜYÜK MUTLULUK TANIMIYORUM"



Biz bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sizlerden, sizlerle kucaklaşmaktan alıyoruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destekçilerine, yurt dışında ülkemize husumet besleyenlere karşı mücadele yürütürken işte bu meydanı dolduran on binlerden cesaretimizi alıyoruz. Sizin hayır dualarınızdan alıyoruz. Milletle beraber olmaktan daha büyük bir mutluluk tanımadım, tanımıyorum.



"ÇORUM MİLLİ İRADENİN ŞEHRİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"



Bu vesileyle Çorum'a olan şükran borcumu da ödemek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 64.6 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ederim. Çorum 23 Haziran'da bir kez daha milli iradenin şehri olduğunu göstermiştir. Önümüzde 31 Mart seçimleri bulunuyor.



"ÇORUM MİLLETİN PARTİSİ AK PARTİ'YE MÜHRÜ VURUYOR MUYUZ?"



Türkiye çok kritik bir seçim yaşayacak. Ülkemizin bekası ve milletimizin refahı için bu seçimlerden AK Parti ve Cumhur ittifakının zaferle çıkmasını istiyoruz. Abide Meydanı'nı hıncahınç dolduran kardeşlerime soruyorum, hazır mıyız? Çorum milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Çorum demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Çorum tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Milletin partisi AK Parti'ye mührü vuruyor muyuz?



"CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT GİBİ SEÇİMDE ÇORUM'U HATIRLAYAMADIK"



40 senedir gece gündüz demeden koşturuyor, ter döküyoruz. Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimizi sadece ufukta seçim sandığını görünce Çorum'u hatırlayanlardan olmadık. Samsun'a, Ankara'ya, Kırklareli'ye hizmet ettiğimiz kadar Çorum, Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya'yı da kalkındırmaya çalıştık.



"BİZ YARATILANI SEVERİZ ÇÜNKÜ YARADANDAN ÖTÜRÜ"



Bizim nazarımızda 81 vilayetimizin her bir hanesinin tamamı, 82 milyonun her bir ferdi aynıdır. Aynı hürmete, aynı hizmete layıktır. Zira biz AK Partiyiz. Zira biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Bizim siyasi geleneğimizde adalet, dayanışma, halka hizmeti hakka hizmet gören ulvi bir anlayış vardır. CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisini yürütmeye çalışmıyoruz. Sizlerin istikrarı refahı için mücadele veriyoruz.



"BUGÜNE KADAR ÇORUM'A 15,5 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"



Samimiyetimize, gayretimize benim sorumlu kardeşlerim şahittir. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Onlar bizi iyi tanır. 82 milyon şahit. Seçim dönemleri siyasetçilerin hesaba çekildiği dönemlerdir. Karnelerin sunulduğu zamanlardır. Biz de karnemizi milletimize gösteriyor sonra icazet istiyoruz. Biz muhalefet gibilaf değil eser üretiyoruz. Bugüne kadar Çorum'a ne kadar yatırım yaptık? 14,5 katrilyon liralık yatırım yaptık.



"ÇORUMSPOR'DAN DA BU STADIN HAKKINI VERMESİNİ BEKLİYORUZ"



Öğrenci sayısı 18 bine ulaşan üniversiteyi biz kurduk buraya. Öğrencilerimiz açta, açıkta kalmasın, en güzel şekilde eğitimlerine devam etsin diye otel konforunda 4 bin 146 kapasiteleri yurt binalarını burada inşa ettik. İnşallah Alaca'da da 2 bin 500 kapasiteli yurdu hizmete alıyoruz. Şimdi gençler, 20 bin seyirci kapasiteli Çorum Stadyumu'nun inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar bu stadı tamamlıyoruz. Çorumspor'dan da bu stadın hakkını vermesini bekliyoruz.



"MİLLETVEKİLLERİ BAY KEMAL'İ KURTARMA SANDIĞI KURMUŞLAR"



Her yıl Çorum'un nüfusu artıyor. Artık Çorum dışarıya insan vermiyor, burada kalıyor. TOKİ ile Çorum'un konut sorununu hallediyoruz. Peygamberimizin 3 sahabesini ağırlayan Hıdırlık ve çevresinin eski halini biliyorsunuz değil mi? O çirkin görüntüleri hamdolsun ortadan kaldırdık. Bay Kemal diyor ki, 'ne verdiniz' diyor. Buradan resmi ağızla konuşuyorum. Biz Bay Kemal gibi afra tafra yapmıyoruz. Adamın ömrü yalanla geçmiş. SSK'ya genel müdür olmuş, SSK'yı batırmış. Vatandaşım hasta girmiş, sakat çıkmış. Bu böyle bir adam. Aldığım mahkeme tazminatları biliyorsunuz değil mi? Parayı kendisi ödeyemiyormuş. Onun bu paralarını ödemesi için CHP içerisinde bir komisyon oluşturmuşlar. Milletvekilleri maaşlarından ödemek suretiyle Bay Kemal'i kurtarma sandığı kurmuşlar.



"KIRK DİLİM GEÇİŞİNİ BU YIL SONUNDA BİTİRİYORUZ"



Bu hastanelerden biri 800 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Diğeri Çorum Devlet Hastanemizdir. Çorum'da 5 saatlik tesisimiz inşa, 8 tesisimiz ihale aşamasında. Biz Çorum'a 267 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Çorum'da maliyeti yaklaşık 3 katrilyon lira olan 11 adet yol projemizin yapımı da sürüyor. Kırk Dilim geçişini tünelleriyle birlikte önümüzdeki yıl sonu bitiriyoruz. Çorum-Merzifon Havalimanı yolunun 5 kilometresi tamamlandı. Kamulaştırma sıkıntılarından dolayı biraz gecikti. Yolun kalanını 2019 bitmeden inşallah sizlerin hizmetine sunacağız.



"ÇORUM'U HIZLI TRENLE İÇ ANADOLU VE AKDENİZ'E BAĞLIYORUZ"



Çorum'un hızlı tren için gün saydığını biliyorum. Yakından takip ediyorum. İnşallah bu rüyayı gerçekleştireceğiz. Çorum bu hatla bir taraftan Karadeniz'e bir taraftan da Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine hızlı tren konforuyla bağlanmış olacak. Sanayi ve üretim vahası Çorum'u çok daha cazip hale getirmek amacımızdır.



"SEN ÇORUM'A NE VERDİN? ELİNE DİLİNE DURSUN BAY KEMAL!"



Çorumlu çiftçilerimize 1,5 katrilyon lira destek verdik. Bay Kemal, çiftçinin elinden toprakları aldınız diyor. Eline diline dursun be! Ben buradan resmi rakamları açıklıyorum. Gel sen de buradan açıkla! Sen Çorum'a ne verdin? Turizm konusunda da Çorum önemli bir potansiyel taşıyor. 4 bini aşkın tarihiyle Anadolu'nun en eski yerlerinden Hattuşaş ve Alacahöyük'ün tanıtılması lazım.



"SAYIN MADURO'NUN YARDIMCISI ÇORUM'A GELDİ"



Çorum'a bir teknopark, iki AR-GE merkezi açtık. Çorum ihracatta patlama yapıyor. 10 bin kişilik ilave istihdam oluştu. 637 milyon lira tutarında teşvik verdik. Çorum Organize Sanayisi, un fabrikaları, tekstil ürünleri, seramik ve banyo araç gereçleriyle yüz milyonlarca vatandaşın ihtiyacını karşılıyor. Dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Venezuela'ya yaptığımız ziyaretin ardından sayın Maduro'nun yardımcısı ülkemize ziyarete geldi. Buralara geldi. Altın ticaretinde Çorum'u çok farklı noktaya taşıyacağız.



"MERKEZ BANKAMIZIN REVERZİ 100 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"



1930'larda Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi misyon ve vizyon sahibi insanların çabaları engellendi. Nuri Killigil şüpheli bir yangınla şehit oldu. Bugün birçok ülke daha vida bile üretemezken Türkiye'nin ilk milli ve yerli devrim çürümeye terk edildi. CHP ve bir avuç komprador ülkemizi tefecilere muhtaç oldu. Geçenlerde Bay Kemal 'Türkiye IMF'e muhtaç olacak' diyor. Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu vardır. Bütün borçlarımız ödedik ve IMF ile borçlarımızı kopardık. Merkezi Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara yaklaştı.



"BUNLARIN ÜÇ VASFI VARDIR: ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR! CHP BUDUR"



IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'dir. Rahmetli Demirel ilk Boğaz Köprüsünü, rahmetli Özal ikinci Boğaz Köprüsünü CHP'nin başını çektiği çevrelere rağmen yapmışlar. Üçüncüyü biz yaptık: Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Marmaray'ı yaptık, denizin altından, Avrasya Tüneli'ni yaptık yine denizin altından, bunu da engellemeye çalışıyorlar. Bunlar sadece engeller. Bunların üç vasfı vardır: Çöp, çukur, çamur. CHP budur.



"NAYLON TOPRAKTA ERİMİYOR! AMA KENEVİR TOPRAKLA BÜTÜNLEŞİYOR"



Hafazanallah bunlar iktidar gücünü eline geçirse yapacakları ilk iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur. İnşallah şimdi başta Çorum olmak üzere ülkemiz tarım ve sanayisi için çok önemli bir adım atıyoruz. Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak ve kenevir üretim hacmini arttırmak için karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Bu naylon poşet toprakta erimiyor. Yüzlerce sene bunun ömrü var. Kenevir toprakla bütünleşiyor. Kenevir topraktan geldi, toprakla rahat bütünleşiyor. Rahmetli anam bunları yıkar yıkardı biz de gider çarşıdan, pazardan alır gelirdik. Evde file örerdi.



"ÇORUM'U KENEVİR SANAYİNDE ANA MERKEZLERDEN BİRİ YAPACAĞIZ"



Kastamonu'da kenevirden kravat bile yapmışlar. Biz yeniden bu adımı atıyoruz. Kardeşlerim şimdi aralarında Çorum'un da bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. Tarım ve Orman Bakanlığı gereken etüdleri yapıyor. Arkadaşlarımız yüzlerce farklı alanda kullanım imkanı olan bu bitkiden Türkiye'nin daha nasıl istifade edeceğimizi araştırıyor. Kenevir tarımı ve sanayisinin kurulmasına öncelik vereceğiz. Bizler de kenevirde Çorum'un tecrübesinden, dinamizminden ve girişimci ruhundan istifade edeceğiz. Kenevir sanayiinde Çorum'u ana merkezlerden birini yapacağız. Samsun'un Vezirköprüsü bu işte çok önemli.



"HALİL İBRAHİM KARDEŞİM BU İŞİN SORUMLULUĞUNU İYİ BİLİYOR"



Bu seçimler illerimize, ilçelerimize, beldelerimize ülkemizin beka seçimleri olacaktır. İnşallah bu seçimlerde zaferle çıktıktan sonra önümüze bakacak, yapısal yatırımlara odaklanacağız. Ben Çorumlu kardeşlerimize güveniyorum. Gönüllü kuruluşlarımızda uzun yıllar hizmet etmiş Dr. Halil İbrahim Aşkın kardeşimizi Çorum Belediye Başkan adayı olarak gösterdik. Gönül belediyeciliğini Çorum'da bu işin sorumluluğunu iyi bilen Halil İbrahim kardeşimizin en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Memleket işi gönül işi diyerek devam edeceğiz."



