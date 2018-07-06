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Erdoğan'dan yeni kabineye ilişkin dikkat çeken bilgiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazartesi günü açıklanacak yeni kabineye ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi. "Partili olmayan Bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. " diyen Erdoğan, Cumhur ittifakının ise Meclis çatısı altında devam edeceğini söyledi. Erdoğan'ın hedefinde ise HDP üzerinden CHP vardı.

Erdoğan'dan yeni kabineye ilişkin dikkat çeken bilgiler

"Bakanlar partili olmayacak" dedi, HDP üzerinden CHP’yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Partililere seslenen Erdoğan, Pazartesi günü yemin etmesinin ardından açıklanacak olan yeni kabineye ilişkin ilk kez bilgi verdi. Erdoğan’ın "partili olmayan bakanlar" ifadesi dikkat çekti.

Erdoğan kürsüden 24 Haziran sonrası dağılan Cumhur ittifakına da gönderme yaptı.

"Metal yorgunluğundan" kurtulduk diyen Cumhurbaşkanı partililere net mesajlar verdi.

Erdoğan ana muhalefet partisine ise sert sözler ile yüklendi. CHP’li seçmeni hesap sormaya davet etti.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi günkü yemin töreninin ardından yayımlanacak olan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde...


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #hdp #AKP #tayyyip erdoğan
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