Erdoğan'ın avukatından yakalanan FETÖ'cü suikastçı hakkında suç duyurusu

Avukat Hüseyin Aydın tarafından savcılığa sunulan dilekçede, yasal sürecin detayları ve yöneltilen suçlamalar netleşti. Hazırlanan dosyada, kırmızı bültenle arandığı firari dönem boyunca Burkay Karatepe'ye saklanması için destek olan ve yer temin eden kişiler de hedef alındı. Başsavcılıktan, Karatepe ve işbirlikçileri hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi istendi. Şüphelilerin "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Şikayet dosyasında, FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişiminin en kritik ayaklarından birine de geniş yer ayrıldı. Suç tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu hatırlatılarak, Karatepe'nin de içinde yer aldığı silahlı bir grubun bölgeye askeri operasyon düzenlediği vurgulandı. Metinde, Karatepe'nin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doğrudan verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Şüphelinin temel amacının, Anayasa'ya göre devletin ve milletin birliğini temsil eden, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek olduğunun altı çizildi.

"10 YILLIK SÜRE ZARFINDA YARDIM EDEN KİŞİLERDEN DE ŞİKAYETÇİDİR"

Dilekçenin sonuç bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinin kapsamı ve eylemin devlete yönelik yıkıcı hedefleri şu ifadelerle aktarıldı:

"Şüphelinin bu şekilde sadece cumhurbaşkanına suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği de açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız, hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu gibi eylem tarihinden bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin yakalanmasına mani olmak için yer temin eden ve yardım eden kişilerden de şikayetçidir."