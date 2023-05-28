Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Nisan 2012 tarihinde yaptığı bir paylaşım yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 22, 2012