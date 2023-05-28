Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu

Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2012'de yaptığı bir paylaşım seçim gününde yeniden gündem oldu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Nisan 2012 tarihinde yaptığı bir paylaşım yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay." ifadelerini kullanmıştı.

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