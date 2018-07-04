Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönemin bakanlarını 9 Temmuz'da açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan'ın kabineye kimleri alacağı ise merak konusu. Kulislerde 16 bakanlık koltuğu için bazı isimler dillendirilmeye başladı. Peki kim o isimler?

Başkanlık sisteminin ilk bakanlarıyla ilgili Ankara kulisleri hareketli.



Meclis'te yemin ettikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanları 9 Temmuz'da ilan edeceği belirtildi.



Gözler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene çevrildi. Zira Erdoğan'ın 16 bakanın ismini Beştepe'de düzenlenecek törende açıklayacağı kaydedildi.



Tören öncesi ise kulislerde hangi bakanlığa kimin getirileceğine ilişkin bazı isimler konuşulmaya başladı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özeçelik'in kendi görev yaptıkları bakanlıklara getirileceği belirtildi. Bu isimlerin yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin'in İçişleri Bakanı olacağı, Kara Yolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ın da kabinede olacağı konuşuluyor.



İsmi geçen bir diğer kişi ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Kalın'ın Dışişleri Bakanı olacağı, yerine ise Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in geçeceği iddia edildi.



Merak edilen bir diğer konu ise Erdoğan'ın kabineye 24 Haziran'da seçilen milletvekilleri arasından birilerini alıp almayacağı. Çünkü parlamento içinden bir ismin kabineye girebilmesi için o kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.



Kabine için Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın vekillikten istifa ettirilebileceği öne sürüldü. Ancak Erdoğan'ın yakın çevresinde, Yıldırım'ın başkan yardımcısı veya Meclis Başkanı yapılacağı, Bozdağ'ın ise grup başkanvekili olacağı görüşü ağır basıyor.



Ekonomi direksiyonuna kimlerin geçeceğine ilişkin de kulislerde bazı bilgiler var. Milletvekili listelerine koyulmayan Naci Ağbal ve Mehmet Şimşek'in kabineye girebileceği ifade edildi.



Erdoğan, bakanların yanı sıra başkan yardımcılarını da belirleyecek. İlk etapta tek cumhurbaşkanı yardımcısı ile yola çıkacağı söylenen Erdoğan'ın daha sonraki süreçlerde ikinci bir yardımcı atayacağı kaydedildi.





ulusal.com.tr