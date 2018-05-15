Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başakanı Theresa May'in, teröre karşı işbirliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıklandı. Diğer yandan Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Londra'da üç günlük resmi ziyaretiyle ilgili İngiltere'den açıklama yapıldı.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbiliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıkladı.



Erdoğan temasları kapsamında, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.



Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından Buckhingam Sarayı'ndan ayrıldı.



Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek.



Diğer yandan Arap Basını, Erdoğan ile May'in Kudüs için ortak eylem planı açıklayacaklarını öne sürdü.





ulusal.com.tr