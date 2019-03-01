Eski Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 19 yıla kadar hapis istemiyle 5'i firari 10 sanıkla birlikte yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 5'i firari 10 sanıkla birlikte yargılanan dönemin Eren Erdem esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yaptı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eren Erdem ve Onur Kala ile tutuksuz yargılanan Turan Ababey, Emre Erciş ve Kutlu Esendemir katıldı.



Tanık beyanı ve gelen belgelerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, eski mütalaayı tekrar ederek tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Eren Erdem, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, “Kendimi ihraç fazlası kot pantolon gibi hissediyorum. Siz beni tahliye ettiniz ama İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklanmama karar verdi. Vitrinde asılı kaldım” dedi.



Davada cevaplayacağı bir soru kalmadığı için beraat edeceğine inandığını kaydeden Erdem, bu davanın ticari mahkemelere uygun bir dava olduğunu, gazetenin batması sebebiyle sahibiyle aralarında husumet bulunduğunu söyledi.