Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.



Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Erenler ilçesi Yenimahalle ve Küpçüler mahalleleri sınırları içindeki bazı bölgeler, 17 Temmuz 2017'de Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alana ilave edildi.



Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Eylül 2017 tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre verildi.