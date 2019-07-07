Ergenekon'da beraat HDP’yi rahatsız etti

FETÖ kumpası Ergenekon Davası’nda, 'örgüt kurma, yönetme' suçundan tüm sanıkların beraat etmesi HDP’yi rahatsız etti. HDP’li Meral Danış Beştaş, Ergenekon’da HDP hariç bütün partilerin ‘güzelleme yaptığını’ söyledi.

Zihni Erdem/ Aydınlık



Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP’nin ‘yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi’ amacıyla verdiği araştırma önergesinin görüşmelerinde,



‘GÜLTAN KIŞANAK NİYE HAPİSTE?’

“Türkiye’de yargı, taraflı ve bağımlıdır” diyen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki gündür Ergenekon Davası'nda alkış çalınıyor; beraat ettiler. Sırrı Süreyya Önder niye hapiste? İdris Baluken niye hapiste? Gültan Kışanak niye hapiste? KCK davaları başta olmaz üzere şu anda, milletvekili, belediye başkanları... Bu tutuklamaların tümünde cemaatçi savcı ve hâkimlerin imzası var.”



‘DAVAYI DERİNLEŞTİRİN!’

Ergenekon Davası'nın çökeceği anlaşılınca, 300 kişi bir bildiri yayınlamış ve davanın derinleştirilmesini istemişlerdi. Söz konusu bildiride, Ergenekon İddianamesi'nin ‘ahtapotun kollarından birini yakaladığı’ belirtilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı: “Ancak, diğer kollara ve gövdeye ulaşmakta kendini sınırlamış kaygısı uyandırmaktadır. Bu kaygı giderilmelidir. Örneğin askeri yargı, savcılığın gönderdiği belge ve bilgileri dikkate alarak yargılama sürecini işlettiği ve gereğini yerine getirdiği takdirde, Türkiye’yi kuşatan ve giderek derinleşen karanlığın aydınlanmasında önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Ergenekon davasının, her türlü uzlaşmanın ötesinde toplumsal ve siyasal ufkumuzun aydınlanması davası haline gelebilmesi için siyasi irade şimdi her zamankinden daha gereklidir. Asker-sivil bütün kurum ve kuruluşlar da davanın karartılmaması ve mutlaka derinleştirilmesi için aynı kararlılığı göstermelidir.” Söz konusu bildiriyi imzalayan, şimdi HDP’de ve CHP’de üst düzey görevlerde bulunan isimlerden bazıları şunlar: HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Mardin Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Burhan Şenatalar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski genel başkan yardımcılarından Gülseren Onanç, Ercan Karakaş. Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP’nin ‘yargı bağımsızlığını etkileyen durumların incelenerek bağımsız ve tarafsız yargılamanın sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi’ amacıyla verdiği araştırma önergesinin görüşmelerinde, HDP grubu adına konuştu. Beştaş, Ergenekon Davası'nda sanıklar hakkında verilen beraat kararını eleştirdi.“Türkiye’de yargı, taraflı ve bağımlıdır” diyen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki gündür Ergenekon Davası'nda alkış çalınıyor; beraat ettiler. Sırrı Süreyya Önder niye hapiste? İdris Baluken niye hapiste? Gültan Kışanak niye hapiste? KCK davaları başta olmaz üzere şu anda, milletvekili, belediye başkanları... Bu tutuklamaların tümünde cemaatçi savcı ve hâkimlerin imzası var.”Ergenekon Davası'nın çökeceği anlaşılınca, 300 kişi bir bildiri yayınlamış ve davanın derinleştirilmesini istemişlerdi. Söz konusu bildiride, Ergenekon İddianamesi'nin ‘ahtapotun kollarından birini yakaladığı’ belirtilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı: “Ancak, diğer kollara ve gövdeye ulaşmakta kendini sınırlamış kaygısı uyandırmaktadır. Bu kaygı giderilmelidir. Örneğin askeri yargı, savcılığın gönderdiği belge ve bilgileri dikkate alarak yargılama sürecini işlettiği ve gereğini yerine getirdiği takdirde, Türkiye’yi kuşatan ve giderek derinleşen karanlığın aydınlanmasında önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Ergenekon davasının, her türlü uzlaşmanın ötesinde toplumsal ve siyasal ufkumuzun aydınlanması davası haline gelebilmesi için siyasi irade şimdi her zamankinden daha gereklidir. Asker-sivil bütün kurum ve kuruluşlar da davanın karartılmaması ve mutlaka derinleştirilmesi için aynı kararlılığı göstermelidir.” Söz konusu bildiriyi imzalayan, şimdi HDP’de ve CHP’de üst düzey görevlerde bulunan isimlerden bazıları şunlar: HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Mardin Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Burhan Şenatalar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski genel başkan yardımcılarından Gülseren Onanç, Ercan Karakaş.