Ergenekon kumpasının 8 FETÖ'cü hakim ve savcısının yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında tarihi anlar yaşandı. Davaya müdahil olan Vatan Partisi kurmayları, Ergenekon'un FETÖ tertibi olduğunu yıllar sonra bir kez daha duruşmada belgeleriyle ortaya koydu. Sanıklar ise Ergenekon davasının arkasında durmaya devam etti.

Ergenekon'un FETÖ tertibi olduğu bir kez daha kumpasçıların yüzüne anlatıldı.



Davada Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Pekgüzel, Hüsnü Çalmuk, Ercan Fırat ve Nihat Topal tutuksuz olarak yargılanıyor. Murat Dalkuş ile Sedat Sami Haşıloğlu ise firari sanık pozisyonunda.



Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıkların yanı sıra müdafiler ve avukatlar da katıldı.



Duruşmada, Ergenekon kumpasında yargılananlar da müdahil oldu. Davanın öğleden önceki duruşmasında konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, yıllar sonra yine kumpasçıların yüzüne kim için çalıştıklarını söyledi.



Senem'in ardından kürsüye Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım geldi. Yıldırım, FETÖ’nün Beşiktaş Adliyesinde bir terör örgütü kurduğunu, bu örgüt mensuplarının yargıç, savcı ve polis yöneticilerinden oluştuğunu belirtti. Beşiktaş'ta oluşturulan örgütün de Ergenekon tertibinin mimarı olduğunu vurguladı.



Yıldırım, mahkemede Ergenekon için zemin hazırlanan bu görüntüleri de hatırlattı. Hakim ve savcılara küfreden polislerin Ergenekon duruşmasına getirilip dinlenmediğini ifade etti. Bunun da FETÖ'cü hakimlerin bir hukuksuzluğu olduğunu kaydetti.



Duruşmada, Vatan Partili Mehmet Bedri Gültekin, gazeteci yazar Hikmet Çiçek ve Emekli Yarbay Mustafa Dönmez'in de sanıklar aleyhindeki beyanları dinlendi. Gültekin, Çiçek ve Dönmez de kumpasçı sanıkların FETÖ talimatıyla hareket ettiğini vurguladı.



Sanıklar ise Ergenekon kumpasının arkasında olduklarını ifade eden beyanlarda bulunmayı sürdürüyor. Eski Hakim Hüseyin Özese, Ergenekon'un hukuki bir dava olduğunu, Anayasa, yasa ve adalet ilkelerine göre yürütüldüğünü iddia etti. Özese'nin bu sözleri ise salonda tepkiyle karşılandı.



Dava, 23 Kasım Cuma günü de görülmeye devam edecek.



ulusal.com.tr