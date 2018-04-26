Yargıtay'ın hem esas hem de usul yönünden bozma kararı verdiği Ergenekon davasında yeni bir duruşma görüldü. Çağlayan Adliyesi 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadan karar çıkmadı, dava 11 Eylül'e ertelendi. Adliye önünde açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, "FETÖ'nün kumpası çöktü" dedi. Önsel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Vatan Partisi'nin önüne konulan 100 bin imza engelini de aşacaklarını vurguladı.

Ergenekon davasında erteleme kararı çıktı.



Yargıtay'ın verdiği bozma kararı sonrası Ergenekon davasında yeniden yargılama süreci devam ediyor.



İstanbul Çağlayan Adliyesi 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davada yargılanan isimlerin yerine avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.



Erteleme kararı sonrası adliye önünde açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, FETÖ kumpasının tamamen çöktüğünü söyledi.



Önsel'in gündeminde 24 Haziran'da yapaılcak erken seçimler de vardı.



100 bin imzayı barikat olarak niteleyen Önsel, "Bütün vatandaşları göreve davet ediyorum." dedi.



Önsel, "Zorluklara rağmen Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin imzayı toplayacaklarını vurguladı.





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