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Ergenekon davasında gerekçeli karar açıklandı

FETÖ'nün çöken kumpaslarından Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı.

Ergenekon davasında gerekçeli karar açıklandı
Açıklanan kararda "Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır" ifadelerine ver verildi.


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