Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında 237 sanık hakkında 647 sayfalık mütalaada, "Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi" denildi.

Yargıtay'ın esastan bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 647 sayfalık mütalaasında 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kanıtlanamadığını vurguladı.



Savcı 26 sanık için bireysel suçlarından dolayı ceza istedi. Sanıklardan Danıştay katili Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların tüm suçlardan beraati istendi.



Mütalaada şu ifadeler yer aldı: “Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlemesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle, işbu dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen ‘Ergenekon’ adli bir ‘terör örgütü’nün varlığı ispat edilememiştir."



Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı. Aydınlık



