Türkiye tarihinin en büyük tertibi olan Ergenekon davasında sona gelindi. Bugünkü duruşmada, davada yargılananlar savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapıyor. Mahkemenin, beyanların tamamlanmasının ardından kararını açıklaması bekleniyor.

Yargıtay'ın esastan bozma kararının ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan, Türkiye tarihinin en büyük tertibi olarak adlandırılan Ergenekon davasında sona gelindi.



Cumhuriyet savcısı Abdurrahman Hacısalihoğlu geçen 30 Kasım’daki celsede davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı Hacısalihoğlu 647 sayfalık mütalaasında özetle “Ergenekon adlı bir ‘terör örgütü’nün varlığı ispat edilememiştir" demiş ve 199 sanığın tüm suçlardan beraatını talep etmişti. Davada yargılanan 26 kişinin ise çeşitli suçlardan dolayı cezalandırılması talep edilen mütalaada, Danıştay dosyası ve Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması eylemlerinden dolayı sanıklar Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.



Mahkeme heyeti, haklarında çeşitli suçlardan ceza istenen sanıklara bugünkü duruşmaya kadar esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vermişti.



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya emekli yarbay Mustafa Dönmez, eski deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, Vatan Partisi yöneticileri gazi astsubay Oktay Yıldırım ve Adnan Akfırat ile AKP kurucularından eski milletvekili Emin Şirin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanık katılıyor.



Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan kaldığı cezaevinden jandarmalar eşliğinde duruşma salonuna getirildi.



MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALAR ALINIYOR



Duruşmada sanıklar savcının esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapıyor.



‘TÜM AVUKATLARIMI AZLEDİYORUM’



Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Alparslan Arslan “Suçsuzum herhangi bir suç işlemedim” dedi. Arslan’ın duruşmada titremesi dikkat çekti. Mahmeme başkanını “Titreme ne zamandan beri var?” sorusu üzerine Arslan, “Aylar evvel titremem başladı, rahatsızım, yürüyemiyorum” yanıtını verdi. Alparslan Arslan ayrıca “Vekillerimin hepsini azlediyorum” diyerek baronun atadığı avukatı da istemediğini söyledi. Söyleyeceklerinin bundan ibaret olduğunu belirten Arslan, daha sonra duruşma salonundan çıkarıldı.



‘İDDİANAMEYİ YAZAN SAVCI VE HAKİMLER HAKKINDA HÜKÜM KURULMASINI TALEP EDİYORUM’



Savcının beraat istediği sanıklardan İbrahim Özcan, savunmasında mütalaada bir eksik olduğunu vurgulayarak “İddianameyi hazırlayan savcı ve hakimler hakkında görüş belirtilmemiş. Vereceğiniz kararda bu davadaki hakim ve savcılar hakkında da hüküm kurulmasını talep ediyorum” dedi.



Detaylar Gelecek...