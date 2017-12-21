Ergenekon yeniden yargılama davasında 3'ncü duruşma görüldü. Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmada söz alan tüm sanıklar beraat talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davayı 26 Nisan 2018'e erteledi. Mahkeme başkanı 26 Nisan'daki duruşmada karar açıklamayı düşündüklerini söyledi.

Mahkeme Başkanı 26 Nisan 2018'de yapılacak duruşmayı işaret etti. O duruşmada "Kararı açıklamayı düşünüyoruz." dedi .



Yargıtay'ın "Ergenekon örgütü yok" kararı sonrası başlayan yeniden yargılama davasında 3'ncü duruşma görüldü.



Çağlayan Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, davada yargılanan isimler ve avukatları katıldı.



Duruşma, mahkeme heyetinin bir önceki celsede istediği evrakların okunmasıyla başladı. O evraklar arasında Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkında FETÖ üyeliğinden hazırlanan iddianameler de vardı. Evraklar dosyaya eklendi.



Duruşma davada yargılanan isimlerin taleplerinin alınmasıyla devam etti. Tüm sanık ve avukatlar, Yargıtay'ın verdiği "Örgüt yok" kararını hatırlattı. Beraat talep etti.



Talepleri değerlendirmeye alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Duruşma, 26 Nisan 2018 tarihine ertelendi. Mahkeme Başkanı, heyetin 26 Nisan'daki duruşmada karar vermeyi düşündüğünü de söyledi.



Davada yargılanan isimlerden Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, mahkemenin olumlu bir karar aldığını belirtti.







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