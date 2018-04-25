Yargıtay'ın hem esas hem usul yönünden bozma kararı verdiği Ergenekon davasında yarın bir duruşma daha yapılacak. İstanbul'da görülecek davada bir karar açıklanması beklenmiyor.

Yargıtay'ın hem usul hem esas yönünden bozma kararı verdiği Ergenekon davasında yargılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda yarın yeni bir duruşma daha yapılacak.



İstanbul 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada davada yargılanan isimleri avukatları temsil edecek.



Yarınki duruşmada bir karar çıkması beklenmiyor. Çünkü, Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden yargılama talebiyle mahkemeye gönderilen İnternet Andıcı sanıkları muvazzaf subayların dosyaları da davaya eklenecek. Bu da davadaki yargılama sürecini uzatacak.



Danıştay cinayeti davası da Ergenekon davasındaki yargılama süreci uzatacak. Ankara'daki mahkemenin yetkisizlik kararı ile gönderdiği dosya, Ergenekon Mahkemesi tarafından da kabul edilmedi. Yetki uyuşmazlığı durumundaki Danıştay cinayeti davası kabul etmemesine rağmen 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bekletiliyor.







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