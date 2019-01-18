FETÖ Çatı Davası'nda gerekçeli karar açıklandı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına dikkat çekilen kararda, örgüt üyelerinin kumpas kapsamında ürettiği sahte delillere vurgu yapıldı. "Ergenekon diye bir örgütün gerçekte olmadığı" vurgulandı.

75 sanığın yargılandığı FETÖ Çatı Davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kritik kararın çarpıcı ayrıntılarına Aydınlık gazetesi ulaştı.



Kararda Ergenekon Kumpası'ndaki sahte delillere dikkat çekiliyor, "Ergenekon diye bir terör örgütünün olmadığına" vurgu yapılıyor.



"Delilsiz, hukuka aykırı, adli hatalar ve sahte delillerle sürdürülen bu davaların bir kumpas-komplo olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Ergenekon isimli bir terör örgütünün gerçekte olmadığı daha sonra yargı kararlarıyla anlaşılmıştır. ‘Asrın davası’, ‘Asrın yolsuzluğu’, ‘Derin devlet’ ve ‘Darbecilerle mücadele’ gibi klişe etiketlerle, sahte deliller üzerine kurulu bu davalar beraat kararlarıyla sonuçlanmıştır"



FETÖ’nün nihai hedefinin başta Türkiye olmak üzere dünya üzerinde güç haline gelerek ideolojisini hakim kılarak dünya egemenliğini kurmak olduğunun altı çizildi.



FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına da yer verildi. Örgütün Askeri Liselerdeki örgütlenmesi öne çıkarıldı.



Harp Okullarından en çok öğrencinin 2007-2013 yılları arasında atıldığı, altı yıl içinde bütün Cumhuriyet tarihi boyunca harbiyeden atılan öğrenciden fazla öğrenci atıldığı tespit edilmiştir. Harp Okullarında askeri liseden gelenlere baskı uygulanıp harbiyeden atılmaya zorlanırken sivil liseden gelenler korunmuş, Harp Okullarında askeri liselerin ağırlığı bilinçli olarak azaltılmıştır.”



Kararda, kumpas şehitlerine de yer verildi.



"Kaşif Kozinoğlu cezaevinde kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Yarbay Ali Tatar kendisine yapılanları gururuna yediremediğinden intihar etmiştir. Cem Aziz Çakmak cezaevinde kanser teşhisi konduktan sonra tedavi gördüğü GATA’da, Murat Özenalp tutuklu bulunduğu cezaevinde beyin kanaması sonucu, haksız tutuklamalar nedeniyle Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kuddusi Okkır cezaevinde yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle vefat etmiştir.”



ulusal.com.tr

