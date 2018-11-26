Ergenekon davası hakim ve savcıları hakkında açılan davanın 5. duruşması görülürken sanıklardan Hüsnü Çalmuk reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı Haydar Metiner ise, Çalmuk'un talebinin duruşmayı uzatmak için yapıldığının anlaşılması gerekçesiyle bu talebi reddettiklerini açıkladı.

FETÖ kumpası olan Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş’un yargılanmasına ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde devam ediliyor. Duruşmaya tutuksuz sanık Ercan Fırat katılırken firari sanıklar Mehmet Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu dışındaki sanıklar SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.



Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, sanıklardan Hüsnü Çalmuk'un reddi hakim talebinde bulunduğu yönünde dilekçe gönderdiğini belirtti. Çalmuk dilekçesinde, "Tarafsızlığınız hakkında şüphelerim oluşmuştur. Ara kararları üyelere danışmadığınız görülüyor. Bunları önceden hazırladığınız metinden okuduğunuz, SEGBİS ekranından görülüyor" ifadelerini kullandı. Çalmuk daha sonra da söz alarak, "Cuma günü görülen duruşmada tek başıma bırakıldım. Adeta ağzım bantlanmış gibiydi" dedi. Savcının reddi hakim talebinin kabul edilmemesi yönündeki görüşünden sonra mahkeme başkanı Metiner, Çalmuk'un talebinin duruşmayı uzatmak için yapıldığının anlaşılması gerekçesiyle bu talebi reddettiklerini açıkladı.



'SUÇ UYDURDULAR'



Duruşmada daha sonra Mehmet Bülent Sarıkahya katılan sıfatıyla ifade verdi. Sarıkahya ifadesinde, "Sanıklar beni yargılamak yerine suç uydurarak mahkum etme yoluna gittiler. Bu husus gerekçeli kararda da görülebilir. Sanıklar, somut gerekçelerden uzak şekilde tahliye taleplerimizi reddettiler. İddianamede sanıklar hakkındaki suçlamalara katılıyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.



'DURUŞMADA TETRİS OYNUYORDU'



Sarıkahya'nın ardından Ergenekon kumpası kapsamında yıllarca hapis yatan Gazi Üsteğmen Avukat Serdar Öztürk de katılan sıfatıyla beyanlarda bulundu. Ergenekon soruşturması sırasında Levent Göktaş'ın avukatıyken ofisine girilerek bazı belgelerin yerleştirilmesi sonucu gözaltına alınıp tutuklandığını kaydeden Öztürk, "Müvekkilim o dönemin başbakanının çok yakın arkadaşıydı. Müvekkilim Amerika'nın hedef aldığı bir subaydı. Benimle ilgili olarak da ihbar mailinde adım bile geçmiyor. Buna dayanarak arama yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma aşamasından itibaren böyle bir hukuksuzluk vardı. Biz defalarca HSYK'ya suç duyurusunda bulunduk. Zekeriya Öz için verdiğim dilekçe nedeniyle hakkımda suç duyurusunda bulunuldu, beraat ettim. Benimle ilgili duruşmada söylediğim her kelime nedeniyle 15 ayrı dava açıldı. 3 defa duruşmadan men kararı verildi. Kasten savunma hakkımı kısıtladılar. Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında delilleri gizlediler. Hüsnü Çalmuk duruşmada tetris oynuyordu" şeklinde konuştu.



Olcay Kabaktepe/Aydınlık