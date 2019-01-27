Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılamasına 2 ay aranın ardından yarın devam edilecek. Sanıklar "Görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi münferit suçlardan yargılanıyor. Öte yandan emekli Hakim Hamdi Yaver Aktan, 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye karşı açılan davaları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Ergenekon kumpasçıları 28 Ocak Pazartesi günü yeniden hakim karşısına çıkacak.



Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcının yargılamasını Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi yapıyor. Davada eski hakim ve savcılar Hüseyin Özese, Mehmet Ali Pekgüzel, Hüsnü Çalmuk, Nihat Topal ve Fatih Mehmet Uslu yargılanıyor. Bu isimlerin yanı sıra Ercan Fırat ile firari Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu da sanıklar arasında.



En son 26 Kasım 2018'de görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlaması için yaklaşık 2 aylık süre tanımıştı. Davayı 28 Ocak 2018'a erteleyen mahkeme heyeti, firari sanıklar Murat Dalkuş ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun ise yakalanmasına hükmetmişti.



Sanıklar: Görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi münferit suçlardan yargılanıyor.



Öte yandan Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, Ulusal Kanal'daki Yeni Ufuklar Programında 15 Temmuz sonrası açılan dava ve soruşturmaları değerlendirdi.



Programın yapımcı ve sunucusu gazeteci Şule Perinçek, Aktan'a "FETÖ dava ve soruşturmaları için tiyatro eleştirileri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz" diye sordu. Emekli Hakim Aktan "Kumpas davalarında deliller uydurulduğunu, FETÖ'cülerin yargılandığı davalarda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını" kaydetti.







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