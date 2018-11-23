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Ergenekon kumpasçıları tertibin arkasında durmayı sürdürüyor

Kumpasçı hakim ve savcıların yargılamasına Ankara'da devam edildi. Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcı 4'üncü kez yargı önündeydi. Sanıklar, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin "Ergenekon diye bir örgüt yoktur" kararına rağmen, Ergenekon kumpasının arkasında durmaya devam etti.

Ergenekon kumpasçıları tertibin arkasında durmayı sürdürüyor

Hukuksuzluklar defalarca kez ortaya çıktı. Ama onlar kumpası savunmaya devam etti.

Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcı 4'üncü kez yargı önüne çıktı. Davaya sanıklar Hüseyin Özese, Mehmet Ali Pekgüzel, Hüsnü Çalmuk, Nihat Topal ve Fatih Mehmet Uslu tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans yöntemiyle katıldı. Tutuksuz olan Ercan Fırat ise duruşmada hazır bulundu. Diğer iki sanık Murat Dalkuş ile Seda Sami Haşıloğlu'nun firariliği devam ediyor.

Sanıkların 16 Kasım'da başlayan davanın ilk duruşmasından itibaren 4 celsedir Ergenekon kumpasını sahiplenmeye devam etmesi dikkat çekti. 23 Kasım tarihli son duruşmada, sanık Hüseyin Özese, Ergenekon'un hukuki bir dava olduğu iddiasını bir kez daha yineledi. Diğer sanık Mehmet Ali Pekgüzel de Ergenekon davasının ana konusunun darbeye teşebbüs olduğunu öne sürdü.

Sanıklardan şikayetçi olan Avukat Hüseyin Buzoğlu davaya müdahil olması nedeniyle mahkemede bir konuşma yaptı. Buzoğlu konuşmasında, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin verdiği "Ergenekon diye bir örgüt yoktur" kararını hatırlattı.

Bu arada sanıklar hakkında şikayetçi olan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Vatan Partili Mehmet Bedri Gültekin'in de davaya müdahillik talebi mahkemece kabul edildi.

Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nce yapılan yargılamaya 26 Kasım Pazartesi günü devam edilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ergenekon #kumpas #dava #fetö
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